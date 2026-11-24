Los jugadores franjiverdes antes del inicio del partido contra el Levante Elche

El Elche ha dejado escapar siete puntos en los últimos minutos de cinco partidos de Liga, una circunstancia que ha impedido al conjunto ilicitano rentabilizar mejor algunos de sus encuentros.

El último ejemplo fue el empate del pasado fin de semana ante el Levante, que igualó el marcador en el minuto 88 después de que el equipo de Eder Sarabia se hubiera adelantado en la segunda parte.

La sucesión de finales amargos ha abierto el debate sobre la capacidad del Elche para gestionar las ventajas y los últimos minutos de los partidos.

Sin embargo, Gonzalo Villar, centrocampista del conjunto ilicitano, descartó que al equipo le falte oficio para cerrar los encuentros y situó este tipo de problemas, sobre todo, en las primeras jornadas del campeonato.

El futbolista considera que el equipo ha ido creciendo con el paso de las semanas y que ahora está mejor preparado para afrontar situaciones de este tipo.

En ese sentido, también restó dramatismo al empate encajado ante el Levante, que atribuyó en buena medida al empuje de un rival que, en los últimos minutos, ya no tenía demasiado que perder.

El conjunto ilicitano se adelantó en el Ciutat de València por medio de Roy Revivo, pero no pudo conservar la ventaja hasta el final.

Dani Requena estableció el empate en el minuto 88 y privó al Elche de sumar una victoria que tenía cerca. La pérdida de esos dos puntos elevó a siete el balance de puntos que el equipo ha dejado escapar en los tramos finales de sus partidos.

El recorrido comenzó ante la Real Sociedad, en un encuentro en el que el Elche remontó dos goles en contra para acabar perdiendo por 2-3 tras encajar el tanto decisivo en el minuto 89.

Athletic y Real Madrid

Después, en San Mamés, el equipo ilicitano se adelantó ante el Athletic, pero un gol en propia puerta de Víctor Chust en el minuto 79 dejó el marcador en empate (1-1).

La visita del Real Madrid volvió a dejar una sensación parecida. El Elche remontó un 0-2 y alcanzó el tramo final con el encuentro igualado, pero Carlos Espí marcó el 2-3 en el tiempo añadido.

También ante el Betis, en el Martínez Valero, el conjunto ilicitano vio cómo se le escapaba un resultado favorable en los últimos compases, aunque en este caso el marcador todavía reflejaba un empate sin goles. Rodrigo Riquelme, en el minuto 81, y Marc Bartra, en el 89, firmaron el 0-2 definitivo.

Evitar que se repita

El balance es de siete puntos perdidos: dos ante el Athletic, dos frente al Levante y uno en cada uno de los partidos contra la Real Sociedad, el Real Madrid y el Betis.

Una cuenta que explica parte de la distancia entre los resultados obtenidos y lo que el Elche pudo haber sumado, aunque el vestuario entiende que el equipo ha ganado experiencia y recursos para evitar que esos desenlaces se repitan.