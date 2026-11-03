El Elche pide disculpas tras el caos en la salida del Martínez Valero y se compromete a mejorar la evacuación

Abandonar el Martínez Valero después del derbi entre el Elche y el Valencia fue mucho más complicado de lo habitual. Cerca de 28.000 espectadores salieron del estadio en medio de aglomeraciones, dificultades para circular y momentos de tensión.

Las obras que se están realizando en los alrededores redujeron el espacio disponible, pero las quejas de los aficionados apuntaron también a otros problemas en la organización de la evacuación.

Durante las últimas horas, numerosos seguidores han trasladado su malestar a través de las redes sociales, en algunos casos con vídeos de lo ocurrido.

Entre sus críticas aparecen las vallas instaladas para delimitar el aparcamiento, la escasez de espacios de salida y la ubicación de los vehículos policiales, que, según denuncian, estrechaban todavía más determinados pasos.

También señalan la coincidencia de las dos aficiones en los mismos recorridos, la falta de iluminación en algunas calles y el estado irregular del firme, con tramos en los que se alternaban asfalto, grava, piedras y arena.

La acumulación de personas en esos puntos provocó momentos de agobio y preocupación por el riesgo de que se formaran tapones. No hubo, sin embargo, incidentes entre los seguidores del Elche y el Valencia, cuyas relaciones son excelentes. El problema estuvo en las dificultades para abandonar el estadio con normalidad.

El malestar llegó al club, que respondió este lunes con un comunicado en el que pide disculpas por lo sucedido y reconoce que la evacuación no se desarrolló con la fluidez necesaria.

El Elche admite que la importante afluencia de público y las circunstancias del entorno provocaron concentraciones en algunos puntos de salida y dificultaron el tránsito de los espectadores.

La entidad señala directamente a las obras de reurbanización de la avenida José Esquitino Sempere, que han reducido temporalmente el espacio disponible para los peatones y obligado a modificar los recorridos habituales. Para facilitar la salida se habilitó un itinerario específico, pero el propio club reconoce que resultó «insuficiente para absorber con la fluidez necesaria» el volumen de personas que abandonaban el recinto.

El Elche considera que la finalización de estos trabajos será importante para mejorar la circulación alrededor del estadio. La reurbanización permitirá disponer de nuevos viales, aceras más amplias y espacios peatonales. Según señala el club, las obras avanzan conforme a los plazos previstos por el Ayuntamiento.

Mientras tanto, la entidad asegura que ya ha puesto en marcha otras actuaciones. Hace dos semanas inició un plan para reorganizar el aparcamiento, con una nueva delimitación de las plazas, la reorganización de los pasos de peatones y una mejor identificación de las zonas reservadas para personas con movilidad reducida. También pretende mejorar la señalización para ordenar la circulación de vehículos y espectadores.

El club explica además que lleva varias temporadas estudiando los movimientos de los aficionados mediante herramientas tecnológicas, entre ellas drones, para detectar puntos de concentración y buscar alternativas. Ahora se compromete a seguir trabajando con el Ayuntamiento y los responsables de seguridad y organización para mejorar los protocolos de acceso y evacuación.

La disculpa del Elche llega después de una salida que ha puesto sobre la mesa un problema que va más allá de las obras. La remodelación del entorno ayudará a ganar espacio, pero lo ocurrido en el derbi también obliga a revisar cómo se canaliza la salida de miles de personas cuando termina un partido.

El objetivo es que una situación como la del domingo no vuelva a repetirse y que abandonar el Martínez Valero no se convierta en otro motivo de preocupación y estrés para sus aficionados.