El Elche se desangra en el Martínez Valero

El Martínez Valero, que durante tantos años ha sido el mejor aliado del Elche, se ha convertido esta temporada en un territorio hostil para el equipo ilicitano. El conjunto de Martín Anselmi se desangra ante su afición y ha firmado, después de cinco jornadas, el peor registro de puntos como local de toda su historia en Primera. Un dato que invita a la preocupación, aunque dentro del vestuario se resisten a convertirlo en una obsesión.

La derrota ante el Valencia (0-1) ha confirmado una tendencia que empieza a adquirir tintes históricos. El Elche solo ha sumado un punto de los 15 que ha disputado en su estadio, donde ha perdido ante Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3), Real Madrid (2-3) y Valencia, mientras que únicamente ha podido empatar frente al Celta (0-0).

Y eso que el ambiente invita a pensar que el Martínez Valero debería ser un escenario propicio. Da igual que haya ambiente de gala, medias de 28.000 espectadores, fiestas, recibimientos o remontadas interrumpidas. Siempre acaba pasando algo. El estadio responde, la afición empuja, pero los puntos siguen sin llegar.

Nunca antes, en sus 25 temporadas anteriores en Primera, el conjunto ilicitano había sumado tan pocos puntos después de disputar sus cinco primeros partidos como local.

La comparación más próxima se encuentra en la temporada 2022-23. Entonces también necesitó cinco encuentros para conseguir su primera victoria en casa, pero al menos había logrado dos empates, ante Almería y Mallorca, frente a las derrotas contra Athletic Club, Real Sociedad y Real Madrid. El primer triunfo no llegó hasta la jornada 20, frente al Villarreal (3-1), en el décimo partido en el Martínez Valero.

En el resto de sus temporadas en Primera, el Elche siempre había ganado al menos uno de sus cinco primeros encuentros como local.

Incluso en el curso 2014-15, cuando enlazó un empate y tres derrotas en sus cuatro primeras apariciones ante su afición, rompió la dinámica en la quinta jornada con un triunfo frente al Espanyol de Barcelona (2-1). También en la temporada 1988-89, cuando fue colista crónico de la competición, necesitó únicamente tres partidos para ganar en casa.

Confianza

Pese a semejante estadística, el discurso del vestuario está lejos del dramatismo. Los futbolistas intentan mirar hacia delante y evitar que los números condicionen su rendimiento. Javier Morcillo fue claro después de la derrota ante el Valencia: "Estamos tranquilos y sabiendo que esta es la línea a seguir".

El centrocampista quiso poner en contexto los malos resultados y recordó que dos de las cuatro derrotas llegaron ante Barcelona y Real Madrid. "La realidad es que de esos partidos en casa dos han sido ante Barcelona y Madrid. Necesitamos a nuestra gente. Nos gusta venir aquí y, aunque los puntos digan lo contrario, preferimos jugar todos los partidos en el Martínez Valero que fuera de casa", explicó.

Morcillo también quiso trasladar un mensaje de confianza a la afición. "No hay nadie que quiera más ganar en casa que nosotros. Sabemos todo lo que hace la afición por ayudarnos, pero por A o por B no se da. Ya queda menos para que se dé, porque llegará seguro", añadió en alusión al primer triunfo como local.

Martín Anselmi también ha puesto el foco en las dificultades que encuentra el equipo ante su público. El técnico argentino considera que los rivales afrontan los partidos en el Martínez Valero con especial cautela y obligan al Elche a aprovechar las pocas ocasiones que consigue generar.

"Los rivales vienen al Martínez Valero, tratan de ser precavidos y nos respetan mucho. Sabemos que hay pocas ocasiones y hay que concretar. Porque sabemos que ellos pueden tener una", explicó el rosarino.

El entrenador apeló también al trabajo para cambiar la dinámica. "Cuando ganas, todo subraya. Y cuando no, tienes que seguir trabajando para volver a ganar", afirmó.

El contraste con los partidos a domicilio explica buena parte de la confianza que mantiene el equipo. El Elche ha sumado nueve de los diez puntos que tiene lejos del Martínez Valero, un rendimiento que le permite mantenerse fuera de los puestos de descenso pese a su alarmante balance como local.

El problema es que necesita recuperar cuanto antes la fortaleza de su estadio. El Eurobetis, próximo rival, no parece el mejor equipo para romper la dinámica, aunque, como se afirma desde el vestuario, solo por una cuestión de probabilidad el triunfo está más cerca que antes.