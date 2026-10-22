Bragarnik: "Me encontré un Elche con una deuda gigantesca y un estadio que se caía a pedazos"

Christian Bragarnik sigue explicando en Argentina la transformación del Elche desde que desembarcó en el club en diciembre de 2019. El empresario argentino, que compró la propiedad de la entidad a José Sepulcre después de varios años convulsos, con problemas económicos y procesos concursales, recuerda ahora las dificultades que encontró a su llegada, con el equipo recién ascendido desde Segunda B y unas instalaciones que, según su relato, necesitaban una profunda renovación.

"Me encontré un club con una deuda gigantesca", resumió Bragarnik en una entrevista en el canal TyC Sports, en la que describió una situación marcada por los impagos a proveedores y jugadores y por el deterioro del estadio Martínez Valero, que, en sus palabras, "se caía a pedazos".

"El club estaba en convocatoria (proceso concursal), no le pagaba a los proveedores ni a los jugadores", explicó el propietario franjiverde, quien aseguró que los "desórdenes" que encontró eran iguales o incluso "peores" que los del fútbol argentino.

Bragarnik señaló que una de sus primeras prioridades fue acometer obras en el Martínez Valero antes de centrarse en la contratación de futbolistas. "No entendía cómo podía estar habilitado" en esas condiciones, comentó sobre el estado del estadio.

"Pensé que todo era color de rosa. La diferencia es que hay más presupuesto", añadió el empresario, que repasó así el contraste entre sus expectativas iniciales sobre el fútbol español y la realidad que encontró cuando decidió invertir en el Elche.

En este sentido, una de las obsesiones del dirigente desde su llegada fue mejorar las instalaciones más allá de un simple lavado de cara, tal y como se puede comprobar actualmente.

Su llegada se produjo en un momento delicado para la entidad ilicitana, que acababa de regresar al fútbol profesional tras su ascenso desde Segunda B. Apenas unos meses después, el equipo logró subir a Primera División tras superar al Girona en la promoción de ascenso, un paso que marcó el inicio de una nueva etapa deportiva para el club.

En la misma entrevista, Bragarnik también habló de su relación con Leo Messi, al que definió como "lo más grande" que ha visto. El empresario recordó una conversación que mantuvieron en noviembre del pasado año, cuando la selección argentina realizó un entrenamiento a puertas abiertas en el Martínez Valero.

"Cuando vino con la selección me comentó su idea de que estaba buscando un club. Le conté mi experiencia", relató Bragarnik, que compartió con el delantero su visión sobre la gestión de entidades futbolísticas. El propietario del Elche añadió que Messi está entrando en un club como el Eldense, situado a unos 30 kilómetros de la ciudad ilicitana, por lo que ambos estarán cerca.

Durante aquella visita, el Elche regaló a Messi una camiseta franjiverde con el dorsal 10. Bragarnik, que aseguró mantener una buena relación con el futbolista, terminó con una referencia distendida a la posibilidad de compartir "algún partidito de pádel" con la estrella argentina.