Eliminatorias complicadas de Copa para los equipos alicantinos: Eibar-Elche y Eldense-Real Sociedad

Elche y Deportivo Eldense, los dos únicos supervivientes del fútbol alicantino en la Copa del Rey, no han tenido excesiva fortuna en el sorteo de la tercera ronda del torneo, celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Ni para el equipo ilicitano el cruce ante el Eibar un cómodo a nivel logístico y deportivo, ni para el Eldense la visita del conjunto donostiarra supone el gran premio ‘gordo’ que siempre se anhela en este tipo de sorteos, sobre todo cuando ya entraban en liza conjuntos del potencial del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic Club.

El Elche tendrá que jugarse la continuidad en una competición que forma parte de su ADN, y por la que Sarabia suspira, en el siempre exigente estadio de Ipurúa ante un rival muy combativo que está en un mal momento en la Liga, ya que ocupa puestos de descenso a Primera RFEF.

La actual versión del conjunto armero está muy lejos de la del equipo que durante el último lustro llamó con insistencia en varias ocasiones a las puertas del ascenso.

Sin embargo, nadie puede negar que es un rival incómodo por su forma de jugar y que multiplica su potencial cuando ejerce de local.

Además, la eliminatoria, que se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre, en fecha y horario aún por confirmar, está incrustada entre dos citas ligueras de máxima prioridad para el Elche, que antes de Eibar visita a Mallorca y después recibe al Rayo Vallecano.

El club, a través de sus canales oficiales, se mostró ambicioso tras conocer el resultado del sorteo y afirmó que el equipo afrontará la eliminatoria con la intención “de prolongar su buen momento y seguir avanzando en la Copa del Rey” con el reto de “ofrecer un encuentro copero a la afición franjiverde en el Martínez Valero”.

Precedentes exitosos

El Eibar es un rival que se le da bien al Elche en los últimos tiempos. En Copa del Rey será la cuarta vez que se enfrenten y en todos los precedentes salió ganador el equipo ilicitano.

El primer duelo tuvo lugar en la temporada 1982-83, con triunfo del equipo ilicitano, que pese a caer 2-0 en la ida logró remontar en la vuelta con una gran goleada (6-0). Los dos conjuntos volvieron a enfrentarse en la temporada 1989-90, de nuevo a doble partido, con victoria por la mínima del Elche en su estadio (2-1) y empate en Ipurúa (1-1).

El último precedente entre los dos equipos, también en una tercera ronda del torneo, data del curso 2007-08, a partido único, con triunfo del equipo ilicitano, entonces dirigido por David Vidal, en la prórroga (2-1).

Altuna adelantó al equipo eibarrés, pero el delantero Miguel, gran protagonista de la eliminatoria. El asturiano empató poco antes del final y en la prórroga anotó el tanto del triunfo del Elche.

Rival muy duro

La visita de un Primera siempre es motivo de alegría, pero el Deportivo Eldense suspiraba por un rival con más tirón.

El potencial deportivo de la Real Sociedad, equipo que cuenta con tres Copas del Rey en sus vitrinas, es enorme, ya que cuenta en su plantilla con varios internacionales y campeones de Europa con España –Oyarzabal y Remiro-, pero no tiene el tirón en la provincia de otros visitantes ilustres, como el Athletic Club, equipo que reventó el Nuevo Pepico Amar hace dos años, o el Valencia el pasado curso.

La Real no está en un buen momento, pero tras alejarse el tren de Europa por la vía de la Liga el camino más corto para regresar a las competiciones continentales es la Copa. El Eldense, con la menta puesta en la Liga, intentará hacer valer el factor campo en busca de seguir haciendo historia en la competición.

Entre ambos equipos no hay precedentes en competición oficial, aunque para la Real Sociedad la provincia de Alicante no es desconocida ni mucho menos en el torneo del KO, ya que el pasado curso se enfrentó al Jove San Vicente en el Rico Pérez.

Hace tres años, el Eldense tuvo que eliminar al segundo filial del conjunto vasco, la Real Sociedad C, en una fase de ascenso exprés, para alimentar el sueño de dar el salto a Primera RFEF, objetivo que acabó logrando ese curso.