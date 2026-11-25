Las Colinas Golf & Country Club ha obtenido la certificación internacional GEO Certified, que reconoce la gestión sostenible del golf.

El sello acredita la evaluación de la gestión ambiental y social de la instalación de golf, así como de las acciones y torneos que se organizan en el seno de este desarrollo turístico. La certificación la concede la entidad sin ánimo de lucro GEO Certification tras realizar una evaluación independiente de los procesos relacionados con la conservación y respeto del medio natural.

Entre los aspectos valorados se encuentra el riego del campo de golf con agua 100 % regenerada, la recuperación y conservación de hábitats y vegetación mediterránea, así como la instalación de paneles solares fotovoltaicos y el uso de una flota de buggies de golf, junto con la incorporación progresiva de equipos de mantenimiento 100% eléctricos.

"Detrás de esta certificación, tan reconocida en el plano internacional, hay un trabajo diario en el que está implicado todo el equipo de Las Colinas y supone para nosotros un nuevo impulso para seguir ofreciendo una experiencia de calidad cien por cien comprometida con el respeto al medioambiente y la comunidad. Es algo que forma parte de nuestra esencia. El sello ha llegado además en un momento muy especial como es la celebración, este año, de nuestro 15º aniversario", ha afirmado Rafael Velasco, director de Golf, Sports y Residences.

La etiqueta GEO Certified cumple con el código de buenas prácticas de ISEAL, marco de referencia internacional que define los criterios de credibilidad y efectividad para los sistemas estándares de sostenibilidad y certificaciones.