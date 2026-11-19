Benidorm cambiará por una noche el maillot por los trajes de gala. El próximo 9 de diciembre, la ciudad recibirá a algunas de las principales figuras del ciclismo mundial en una ceremonia que tendrá a Tadej Pogacar y Paula Blasi entre sus grandes atractivos.

El esloveno, cinco veces ganador del Tour de Francia, y la española, vencedora de la última edición de La Vuelta, figuran entre los invitados a la primera Gala del Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se celebrará en el Centro Cultural de Benidorm.

La ceremonia comenzará a las 19:45 horas y servirá para entregar los Premios UCI de la Afición, que reconocerán a los ciclistas más destacados de la temporada. Antes, los corredores tendrán la oportunidad de acercarse a sus seguidores en una alfombra roja que la organización prepara para que los aficionados puedan saludarles y fotografiarse con ellos.

Una de las particularidades de estos premios es que serán los propios aficionados quienes decidan los ganadores. Las votaciones estarán abiertas hasta el 1 de diciembre en la página web oficial del evento y se repartirán en cinco categorías, tanto masculinas como femeninas: mejor logro, sprinter, escalador, promesa y gregario.

Los vencedores se conocerán durante la gala, que podrá seguirse por televisión en toda Europa y a través del canal de YouTube de la UCI en el resto del mundo.

La cita servirá también para reunir en Benidorm a representantes de buena parte del ciclismo profesional. Coincidiendo con la ceremonia, la UCI celebrará en la ciudad el Seminario UCI WorldTour, dos jornadas de trabajo en las que equipos, organizadores y federaciones abordarán la preparación de la próxima temporada.

La organización confía en que esa coincidencia favorezca la presencia de corredores y equipos. Muchos conjuntos profesionales eligen cada invierno la provincia de Alicante y la Costa Blanca para sus concentraciones de pretemporada, atraídos por el clima, las carreteras y la oferta hotelera. Diciembre y enero son, por ello, meses habituales de actividad para el pelotón internacional en la zona.

Pascual Momparler, responsable de la organización, considera que la gala ayudará a dar mayor proyección a Benidorm y al conjunto de la Comunitat Valenciana.

"Esta gala servirá para reforzar la imagen de Benidorm, de la Costa Blanca y de toda la Comunitat Valenciana como destino turístico y deportivo", señala. Momparler también destaca el posible impacto de la celebración en hoteles y restaurantes en una época del año tradicionalmente menos concurrida.

La relación de Benidorm con el ciclismo viene de lejos, aunque en los últimos años ha ganado especial protagonismo gracias al ciclocross. El próximo 17 de enero, la ciudad volverá a acoger una prueba de la Copa del Mundo UCI, que cada año reúne a miles de espectadores en los parques de Foietes y El Moralet. En 2031 llegará otro reto: Benidorm será sede de los Campeonatos del Mundo de Ciclocross.

El alcalde, Toni Pérez, considera que la gala supone "otro hito importante" en la relación de la ciudad con este deporte y un nuevo paso para afianzar su presencia en el calendario ciclista internacional.