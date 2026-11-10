Mike Torres: "No tenemos ninguna presión por ser líderes, disfrutamos del momento"

Mike Torres (Barcelona, 1994) vio este verano cómo se vaciaba el vestuario y se iba todo el mundo a su alrededor. De la plantilla del HLA Alicante de la pasada temporada solo queda él, y a sus casi 32 años se ha encontrado, sin moverse de sitio, con un equipo nuevo de Pedro Rivero que ha ganado sus siete primeros partidos y manda en la clasificación. El base lo disfruta, con la grada de su lado y un club que quiere volver a la élite, pero no se deja llevar por la fiesta. "Ir 7-0 no significa nada", avisa.

Pregunta: ¿Esperaban un arranque así?

Respuesta: Todos somos optimistas y queremos ganar, pero antes de la pretemporada había incertidumbre. Era un equipo nuevo, solo continuaba yo, y había que ver cómo encajaban las piezas. Enseguida vimos que teníamos un equipo capaz y físico, y el buen momento se ha ido reflejando en los resultados.

P: Siete de siete y líderes. ¿Notan algo más de presión al ser ahora el rival a batir?

R: No tenemos ninguna presión añadida por ser líderes. Somos conscientes de que estamos bien y disfrutamos del momento, pero conocemos la Liga y sabemos lo larga que es. Ir 7-0 no significa nada, porque todos los equipos se refuerzan y atraviesan buenas y malas rachas. El año pasado también tuvimos una y la temporada acabó de forma gris.

P: Era el único que seguía. ¿Cuánto pesó Pedro Rivero en su decisión de quedarse?

R: Mi agente contactó conmigo al acabar la Liga y me dijeron que querían contar conmigo. Hablé con Pedro y no hizo falta mucho. Estoy a gusto en Alicante, mi pareja también, y tener a Pedro es una garantía de que el equipo va a competir por todo. Por su trayectoria no tuve dudas. Es un entrenador que ha sido jugador y su mensaje es muy claro, sabemos lo que quiere de cada uno y todos lo seguimos. No es que tenga ángel con Alicante, es que en cualquier sitio donde va lo hace bien, en Palencia, en Estudiantes y ahora aquí.

De la plantilla del HLA Alicante de la pasada temporada solo queda él, HLA Alicante

P: Ahora es un jugador reputado en España, pero le ha costado llegar hasta aquí. ¿Pensó alguna vez en tirar la toalla?

R: Nunca lo he pensado. Confío en mi trabajo para alargar mi carrera al máximo nivel el mayor tiempo posible, porque el baloncesto me encanta y tengo la suerte de que es mi trabajo. Tenía fe en que iba a llegar y a hacer cosas chulas, aunque me ha costado desde abajo. He subido los escalones de uno en uno y es lo que más orgullo me da. He podido jugar con la selección absoluta y, si miro atrás, veo que el trabajo da sus frutos. Ahora estoy en una liga como la Primera FEB, una de las mejores de Europa y en un buen equipo.

P: ¿Qué queda de aquel niño que veía en la grada el Mundobasket de 2014 y quería ser profesional algún día?

R: Aquel Mundial fue en España, con la segunda fase en Barcelona, y fui con mi familia a ver a la República Dominicana, nuestro país de origen. Siempre dije que me gustaría jugar con la selección y darle ese honor a mi familia. He tenido la suerte de compartir selección con los que eran mis ídolos y de jugar en la ACB con el Betis. Aquel chaval de Primera Nacional jamás habría pensado en vivir todo esto. Al final es trabajo, y es lo que intento inculcarle a mi hermano, también jugador.

P: ¿Nota en la calle la ilusión de la afición?

R: Lo más importante para cualquier club que aspire a la ACB es contar con apoyo desde abajo, y se está consiguiendo. El otro día ya hubo una buena entrada y se sintió el calor de la grada, algo que nos da alas. En nuestro pabellón la gente conecta con el equipo, no con los jugadores, y eso genera mucha confianza. Todos vamos a una. Ojalá vuelvan esos tiempos en los que Alicante era una plaza complicada para cualquier equipo de ACB.

P: El homenaje a Pedro Llompart debe de ser lo máximo a lo que aspira un jugador. ¿Cómo se vivió desde la pista?

R: Fue algo bonito y emocionante. Antes del partido bromeaba con la gente del cuerpo técnico. Les dije que ojalá me hagan lo mismo cuando me retire en Alicante, aunque para eso me harán falta cinco años más aquí. Imagino que para él fue un momento especial. Que la gente te recuerde así y que dejes un legado que va más allá de una canasta que dio un triunfo o de un ascenso es lo más bonito que hay.