Unai Simón, un lujo de verano en el Elche

Este pasado lunes Unai Simón fue elegido Trofeo Yashin al mejor portero del planeta en la gala del Balón de Oro 2026. En Elche, donde su nombre suena a historia que pudo ser y no fue, el premio se mira con un orgullo algo huérfano, porque el club ilicitano lo tuvo en casa un verano de 2018 y tuvo que dejarlo ir antes de que arrancara la temporada.

El 27 de julio de aquel año el Elche anunció su llegada como cedido por una temporada. El comunicado hablaba de un meta de 21 años, nacido en Vitoria y formado en Lezama, con 31 partidos la campaña anterior en el filial bilbaíno, y despedía la noticia con un "¡Bienvenido, Unai!" casi profético.

Detrás del fichaje había un capricho con nombre propio, el de José Rojo 'Pacheta', que acababa de devolver al equipo a Segunda.

El burgalés siempre ha querido tener voz y voto en la elección de la portería y confiaba a ciegas en aquel chico, del que le llegaban informes muy positivos. Tras esperar con paciencia, el Elche logró incorporarlo como uno de los pilares del proyecto. El club se fió de su técnico, apostó fuerte y asumió gran parte de la ficha de Unai, por entonces ya uno de los porteros más prometedores de España.

Unai debutó con la camiseta ilicitana el 29 de julio, en un amistoso ante el Alcoyano disputado en El Collao (0-2). El 5 de agosto volvió a defender la portería frente al Granada y se marchó con el cero a cero. Cinco días después, el 10, el Elche venció por 1-0 a ese mismo rival y levantó el trofeo Festa d'Elx, con Unai de nuevo imbatido. Tres partidos sin encajar un gol y un título de verano antes de volver a hacer las maletas.

Salida relámpago

El aleteo de una mariposa en Bilbao acabó causando un terremoto en Elche. El Athletic lo reclamó de vuelta después de que Kepa Arrizabalaga se marchara al Chelsea, de que Iago Herrerín se lesionara en plena pretemporada y de que Álex Remiro se negara a renovar. Todo en apenas unos pocos días.

El 15 de agosto el Elche comunicó oficialmente el acuerdo para que Unai comenzara a entrenar con el primer equipo rojiblanco, dando por terminada la cesión de forma anticipada, con gratitud por su profesionalidad.

Unai Simón, según confiesan hoy miembros de aquel cuerpo técnico, era un lujo "demasiado caro". Su salida permitió al Elche ahorrar el coste de su ficha y recibir, además, una compensación económica del Athletic Club por la interrupción anticipada de la cesión. La suma de ambos conceptos amplió el límite salarial del club, un respiro para una entidad que necesitaba ajustar sus cuentas y completar la plantilla.

El alivio en las arcas trajo, eso sí, un problema bajo los palos. La Liga arrancó el 18 de agosto ante el Granada y Unai ya no estaba en la convocatoria. Jugó José Juan, un veterano ya muy cerca de la retirada, y en el banquillo se sentó Adrián Real.

Con Jorge Cordero de director deportivo y Sergio Mantecón de secretario técnico, el Elche buscó contrarreloj un portero de garantías. Con poco margen llegó el nigeriano Francis Uzoho, procedente del Deportivo de La Coruña, que jugó siete partidos y dejó más dudas que certezas. Hubo que volver a esperar la apertura del mercado, esta vez con mucho mejor tino, para fichar a Edgar Badía, liberado de su contrato tras la desaparición del Reus.

El catalán hizo historia con un ascenso a Primera División y dos permanencias, mientras el vasco se consolidaba en el Athletic Club hasta convertirse en campeón de Europa y del Mundo.

De aquella plantilla de 2018 solo sigue en el club Gonzalo Villar. Lo que dejó Unai en Elche fue la fama de un muchacho "humilde y trabajador", según señalan fuentes de la entidad. Características que mostró al mundo desde el atril en la Gala del Balón de Oro con su discurso, muy aclamado y señalado como ejemplo de agradecimiento y modestia.

"Se veía que era top", resumen, aunque pocos imaginaban una carrera tan deslumbrante. Una de las excepciones fue Pacheta, que vio antes que nadie lo que todo el mundo del fútbol ha acabado descubriendo.