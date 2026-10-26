La Gran Carrera del Mediterráneo pulveriza su récord con 6.000 inscritos

La Gran Carrera del Mediterráneo volverá a superar sus cifras de participación el próximo 8 de noviembre. Más de 6.000 personas se han inscrito en la séptima edición de esta media maratón, que conectará a Alicante, Elche y Santa Pola junto al litoral y que se celebrará de forma paralela a una competición de paddle surf.

La prueba, impulsada por la Diputación de Alicante, partirá desde las inmediaciones del Palacio Provincial y recorrerá 21,0975 kilómetros hasta la playa Varadero de Santa Pola.

Por el camino, los participantes pasarán por algunos de los enclaves más reconocibles de la costa, como el parque de El Palmeral, las playas de Urbanova, Arenales del Sol y Carabassí y el faro de Santa Pola, siempre al borde del mar.

La carrera volverá a tener una destacada presencia internacional. El 46 % de los inscritos procede del extranjero, mientras que el 54 % es de nacionalidad española.

Otro de los datos que deja esta edición es el aumento de la participación femenina, que alcanza el 35 %, un 10 % más que el año pasado, según los datos facilitados por la organización.

El diputado provincial José Antonio Bermejo destacó el crecimiento de una cita que, en su opinión, "refleja la capacidad de la Costa Blanca para acoger acontecimientos deportivos de gran dimensión".

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, incidió también en la "proyección exterior" que supone para los municipios por los que transcurre la carrera.

El paddle surf completa el programa

La jornada deportiva volverá a compartir protagonismo con la Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race, que celebrará su octava edición durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. La competición incluye pruebas de distintas distancias y categorías, desde los 12 kilómetros de élite hasta recorridos de un kilómetro para los participantes más jóvenes.

La programación arrancará el sábado 7 con una jornada de puertas abiertas para conocer e iniciarse en el SUP y en su modalidad inclusiva. El domingo se disputarán las pruebas competitivas.

La organización también mantendrá los servicios habituales para los corredores, con puntos de avituallamiento y animación a lo largo del recorrido, autobuses para facilitar los desplazamientos entre Alicante, Elche y Santa Pola y un servicio de guardarropa.

Como antesala de la prueba, los jardines del Palacio Provincial acogerán del 6 al 8 de noviembre la feria del corredor, que este año estrena el nombre de Runners Palace, donde se entregarán los dorsales de la media maratón y las bolsas de los participantes.