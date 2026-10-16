Tres ganadores de la Vuelta se citan en el Critérium Internacional de La Nucía

La Nucía reunirá este sábado a tres ganadores de la Vuelta a España en el Critérium Internacional: Pedro Delgado (1985 y 1989), Enric Mas (2026) y Paula Blasi (2026). La prueba contará también con jóvenes promesas del ciclismo y combinará carreras de eliminación y puntuación con varios enfrentamientos directos.

La competición arrancará a las 18.00 horas en el Estadi Olímpic de La Nucía y contará con cuatro pruebas: eliminación, puntuación, ‘Meta contra meta’ y el tradicional ‘Duelo’, que este año tendrá como protagonista a la patinadora profesional Sara Cabrera Casino.

La principal novedad será el ‘Meta contra meta’, que enfrentará a Pedro Delgado y Paula Blasi. Ambos tomarán la salida desde puntos opuestos del circuito cerrado del Critérium y recorrerán cinco vueltas en sentidos contrarios. Durante la prueba se cruzarán hasta que uno de los dos llegue primero a la línea de meta.

Entre los participantes figuran jóvenes ciclistas como los valencianos Eric Igual, del BH Movistar Team Academy, y Dani Cepa, del Caja Rural, además del cántabro Marcos Freire, integrante del UAE Team Emirates e hijo del exciclista Óscar Freire.

La lista incluye también a Ibon Ruiz, del Kern Pharma; David Domínguez, del Feira dos Sofás; Naya Mangas, del Eulen-Amenabar, y Almudena Morales, del Río Miera, junto a corredores de equipos como Caja Rural, Burgos Burpellet y Natural Greatness Rali-Alé.

El alicantino Héctor Álvarez el pasado año. Ayuntamiento de La Nucía

La exciclista Dori Ruano, que figuraba inicialmente entre los participantes, finalmente no tomará parte en la prueba por motivos personales.

La actividad comenzará por la mañana con el I Critérium Nacional Kids La Nucía, dirigido a jóvenes ciclistas y que rendirá homenaje a Amadeo Olmos. La prueba se disputará entre las 9.30 y las 14.00 horas.

La programación continuará el domingo con la tercera edición del Gran Fondo de La Nucía, que reunirá a 2.000 ciclistas de 30 países. La prueba ofrecerá dos recorridos diseñados por Miguel Induráin: uno de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía, y otro de 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel, que partirá desde Gorga.

Ambas distancias forman parte de las UCI Gran Fondo World Series y puntúan para los Campeonatos del Mundo de Gran Fondo de 2027, que se celebrarán en Francia. La organización también ofrecerá un premio de hasta 3.000 euros a quien consiga rebajar los 11 minutos y 57 segundos establecidos por Tadej Pogacar en la ascensión al mítico Coll de Rates, una de las grandes referencias del ciclismo internacional.