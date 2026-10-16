Tres ganadores de la Vuelta se citan en el Critérium Internacional de La Nucía
Pedro Delgado, Enric Mas y Paula Blasi protagonizarán una prueba con cuatro modalidades, entre ellas un duelo entre el segoviano y la catalana.
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La Nucía reunirá este sábado a tres ganadores de la Vuelta a España en el Critérium Internacional: Pedro Delgado (1985 y 1989), Enric Mas (2026) y Paula Blasi (2026). La prueba contará también con jóvenes promesas del ciclismo y combinará carreras de eliminación y puntuación con varios enfrentamientos directos.
La competición arrancará a las 18.00 horas en el Estadi Olímpic de La Nucía y contará con cuatro pruebas: eliminación, puntuación, ‘Meta contra meta’ y el tradicional ‘Duelo’, que este año tendrá como protagonista a la patinadora profesional Sara Cabrera Casino.
La principal novedad será el ‘Meta contra meta’, que enfrentará a Pedro Delgado y Paula Blasi. Ambos tomarán la salida desde puntos opuestos del circuito cerrado del Critérium y recorrerán cinco vueltas en sentidos contrarios. Durante la prueba se cruzarán hasta que uno de los dos llegue primero a la línea de meta.
Entre los participantes figuran jóvenes ciclistas como los valencianos Eric Igual, del BH Movistar Team Academy, y Dani Cepa, del Caja Rural, además del cántabro Marcos Freire, integrante del UAE Team Emirates e hijo del exciclista Óscar Freire.
La lista incluye también a Ibon Ruiz, del Kern Pharma; David Domínguez, del Feira dos Sofás; Naya Mangas, del Eulen-Amenabar, y Almudena Morales, del Río Miera, junto a corredores de equipos como Caja Rural, Burgos Burpellet y Natural Greatness Rali-Alé.
La exciclista Dori Ruano, que figuraba inicialmente entre los participantes, finalmente no tomará parte en la prueba por motivos personales.
La actividad comenzará por la mañana con el I Critérium Nacional Kids La Nucía, dirigido a jóvenes ciclistas y que rendirá homenaje a Amadeo Olmos. La prueba se disputará entre las 9.30 y las 14.00 horas.
La programación continuará el domingo con la tercera edición del Gran Fondo de La Nucía, que reunirá a 2.000 ciclistas de 30 países. La prueba ofrecerá dos recorridos diseñados por Miguel Induráin: uno de 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida en La Nucía, y otro de 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel, que partirá desde Gorga.
Ambas distancias forman parte de las UCI Gran Fondo World Series y puntúan para los Campeonatos del Mundo de Gran Fondo de 2027, que se celebrarán en Francia. La organización también ofrecerá un premio de hasta 3.000 euros a quien consiga rebajar los 11 minutos y 57 segundos establecidos por Tadej Pogacar en la ascensión al mítico Coll de Rates, una de las grandes referencias del ciclismo internacional.