Mucho más que baloncesto: el Lucentum convierte el Ferrándiz en el punto de encuentro de Alicante

La nueva cúpula directiva del HLA Alicante quiere convertir el día de partido en una experiencia global que vaya más allá de lo que suceda en la pista. El club estrenará este sábado, con motivo de la visita del Cajasiete Gran Canaria, una serie de noches temáticas con las que pretende acercar el equipo a la ciudad y atraer a distintos colectivos al pabellón.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de Primera FEB y que comenzará a las 18:30 horas, estará acompañado de diferentes actividades relacionadas con la cultura y las tradiciones de Alicante.

La música típica alicantina estará presente desde antes del partido y la Federación de Hogueras tendrá un papel destacado. Su presidente, la Bellea del Foc y sus Damas de Honor acudirán al Ferrándiz con sus tradicionales indumentarias.

También habrá espacio para la gastronomía, con la participación de Hermanos Guardiola, y para los barrios de la ciudad, que serán presentados durante la jornada. El club pretende así que el pabellón tenga una representación de diferentes ámbitos de Alicante y no únicamente del baloncesto.

El deporte de base tendrá igualmente su protagonismo. San Gabriel, Albubasket y SCD Carolinas, clubes vinculados al proyecto del Lucentum, estarán presentes en el encuentro junto al primer equipo.

La Noche Alicantina no será, además, una acción aislada. El club quiere darle continuidad durante la temporada y aprovechar algunas de las fechas más señaladas del calendario para organizar nuevas jornadas temáticas. Halloween, Navidad o Carnaval son algunas de las posibilidades que se plantean para los próximos partidos.

La intención es buscar nuevas fórmulas para llevar público al Ferrándiz y conseguir que diferentes colectivos se sientan representados en los partidos del HLA Alicante. Cada jornada podrá tener así un reclamo diferente, más allá de lo que ocurra después sobre la pista.

El baloncesto seguirá siendo el motivo principal, evidentemente. Pero el Lucentum entiende que también puede utilizar sus partidos como una forma de acercarse a la ciudad y de generar actividad alrededor del equipo.

La primera prueba será este sábado ante el Gran Canaria. El HLA Alicante llega después de comenzar la competición con una victoria en el Ferrándiz frente al Flexicar Fuenlabrada y de vencer en la segunda jornada en Menorca.

Pedro Rivero y sus jugadores buscarán mantener el buen inicio de temporada, mientras que el club pondrá en marcha una iniciativa que pretende convertir algunas jornadas del calendario en algo más que un partido.