El futuro del tenis mundial se cita en Villena

Villena comienza este lunes a hablar de futuro. La novena edición del Ferrero & Forty Challenger reúne en la Ferrero Tennis Academy a jugadores que ya conocen bien el circuito y a jóvenes que llevan tiempo llamando a la puerta de la élite. Entre estos últimos, el que más ruido provoca mediático es el jugador croata Dino Prizmic.

Tiene 21 años, es cabeza de serie, ya está en el Top 100 y llega después de haber derrotado a Ben Shelton, sexto del mundo, en Madrid y a Novak Djokovic en Roma. Con ese bagaje, el croata no puede esconder su condición de principal favorito para ganar el Challenger.

A su alrededor hay jugadores con muchas batallas a sus espaldas, como Damir Dzumhur y Laslo Djere, y también Pedro Martínez, que llegó a ser el número 36 del mundo y que vuelve a Villena para debutar este martes.

Ocho españoles figuran en el cuadro principal y varios de ellos están en esa edad en la que una buena temporada puede abrirte las puertas del circuito grande y una mala obligarte a empezar de nuevo. Maxi Carrascosa, que juega en casa porque pertenece a la academia, estrenó el cuadro este lunes. Daniel Rincón y Alejo Sánchez protagonizarán uno de los primeros duelos nacionales, mientras Pablo Llamas, presente en la presentación, sigue buscando acercarse al Top 100.

Villena sabe bastante de este tipo de trayectorias. Por sus pistas han pasado en los últimos años Rafa Jódar, Dani Mérida, Martín Landaluce y el propio Pedro Martínez, los cuatro incluidos en la última convocatoria española de Copa Davis.

Mérida llegó a las semifinales la temporada pasada y Landaluce lo había hecho dos años antes. Y si se tira de hemeroteca, la lista crece. En estas pistas se vio en 2019 el primer Alcaraz-Sinner entre profesionales y un año después volvió un Carlos Alcaraz de 17 años para llevarse el título. De Miñaur, Auger-Aliassime, Davidovich y Carreño también dejaron su huella en el torneo.

Palabra de director

Juan Carlos Ferrero, director de la academia, tiene claro el valor de este tipo de torneos.

"Los Challenger son una parte fundamental del camino hacia la élite. Aquí hemos visto llegar a jugadores muy jóvenes que años después estaban compitiendo por los torneos más importantes del mundo. Tenerlos tan cerca, ver cómo compiten y cómo crecen, es precisamente una de las cosas especiales de este torneo", explicó.

Ferrero aprovechó además su presencia ante los medios para anunciar que su nuevo libro, "Mentalidad ganadora", saldrá a la venta este miércoles y se presentará oficialmente el jueves, en pleno torneo.

Fuera de la pista también hay novedades. El tenis sigue siendo el protagonista, pero la entrada de FORTY Group en el proyecto ha ampliado la programación para que la jornada no termine con el último punto. Habrá gastronomía, música, encuentros empresariales, actividades familiares y dos Open Days.

Desde este martes habrá tres jornadas gastronómicas consecutivas, con Pablo Montoro al frente de la primera, Alfonso Mira el miércoles y Pincelín el jueves. El Gastronomic Business Club reunirá además a empresas, profesionales e instituciones alrededor del torneo.

El viernes y el sábado llegarán los Open Days, coincidiendo con los cuartos de final y las semifinales. La intención es abrir la academia a familias, jóvenes y aficionados que quizá nunca hayan visto un partido profesional, con DJs, actividades infantiles, iniciación al tenis y experiencias con jugadores. También podrán ver de cerca los partidos y acercarse a los entrenamientos.

Todo ello rodea al torneo más importante de España sobre pista rápida dentro de la categoría ATP Challenger 100, que reparte más de 160.000 euros en premios y concede 100 puntos ATP al campeón. Para muchos de los jugadores que estarán en Villena, ese botín puede marcar la diferencia entre acercarse al circuito grande o seguir peleando por entrar.

Después de la fase previa disputada el domingo, el cuadro principal arrancó este lunes a las 11.00 horas. Durante toda la semana se sucederán los partidos entre las 12 y las 21 horas, con actividades gratuitas para las familias hasta la final del próximo domingo 11 de octubre.