El partido olvidado entre Alcaraz y Sinner en un pueblo de Alicante que inició la rivalidad

La final del US Open 2025 consolidó la nueva era marcada por el pulso entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Un cara a cara que comenzó hace ya seis años en Alicante.

En Nueva York, el murciano volvió a levantar un título de Grand Slam frente al italiano, aumentando la mayor rivalidad de la actualidad.

Pero lo que pocos recuerdan es que esta historia comenzó hace seis años, en un discreto torneo en el municipio alicantino de Villena.

El choque en Flushing Meadows, que se resolvió tras cuatro sets de máxima intensidad (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6) , añadió un nuevo capítulo a la saga que ambos protagonizan desde adolescentes.

La rivalidad ya quedó inmortalizada en junio pasado en París, cuando ambos disputaron la que muchos calificaron como la mejor final de Roland Garros en la historia reciente.

Allí, Alcaraz necesitó cinco horas y 29 minutos para derrotar a Sinner y coronarse campeón en un duelo que evocó a las grandes batallas de Djokovic y Nadal.

De Villena a la cima

Aunque ahora sus enfrentamientos reúnen a millones de espectadores en todo el planeta, el primer cara a cara entre ambos se dio en un escenario más modesto en una pista a 15 minutos del pueblo alicantino de Villena.

En abril de 2019, dentro del ATP Challenger de Alicante, se cruzaron en la Academia Equelite de Juan Carlos Ferrero.

Entonces, un joven Alcaraz de 15 años sorprendió a Sinner, de 17, con un 6-2, 3-6 y 6-3 en poco menos de dos horas. Ese triunfo, casi anecdótico en aquel momento, fue la semilla de una rivalidad que hoy domina el circuito mundial.

Desde aquel duelo, los números inclinan la balanza hacia el murciano, que suma 10 victorias frente a las 5 del italiano.

No puede entenderse el éxito del murciano sin su paso por Alicante. Su crecimiento deportivo ha estado marcado por la academia Equelite, un complejo de 120.000 metros cuadrados en Villena, dirigido por Juan Carlos Ferrero.

Allí el murciano pasó sus primeros años viviendo en una modesta cabaña de apenas 25 metros cuadrados, compaginando entrenamientos y estudios en un entorno que hoy se publicita como "una de las mejores academias de tenis del mundo".

A pesar de la fama, sigue siendo el alumno más aventajado de una academia que atrae a promesas de todo el mundo que sueñan con seguir los pasos del nuevo número 1.