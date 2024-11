El Intercity cambia de rumbo y ficha como entrenador a Mario Simón

Nuevo golpe de timón en el Intercity. El equipo alicantino, colista de Primera Federación, ha anunciado este miércoles el fichaje de Mario Simón (Albacete, 1981) como nuevo entrenador del equipo hasta el final de la presente temporada, con opción a una más en función de lograr determinados objetivos.

El preparador manchego será el tercer inquilino del banquillo del Intercity en las 12 jornadas del campeonato que se llevan disputadas tras el argentino Alejandro Sandroni y Daniel Fernández, que continuará vinculado al cuerpo técnico.

Mario Simón tiene por delante la misión de evitar el descalabro histórico que para el Intercity supondría un descenso. El equipo, tras auparse al liderato en la primera jornada, se ha desplomado durante el último mes y medio de competición, en el que ha encajado cuatro derrotas consecutivas que le han llevado a la última posición de la clasificación.

El nuevo entrenador tendrá este mismo miércoles su primera toma de contacto con la plantilla en las instalaciones del Club de Golf Bonalba para comenzar a preparar su debut en el banquillo ante el Mérida.

El nuevo técnico del Intercity dirigió durante dos temporadas al Real Murcia, equipo al que logró ascender a Primera Federación en la temporada 2020-21 tras eliminar al filial del Real Racing y a la Peña Deportiva en un play off disputado en la provincia de Alicante.

En la siguiente temporada, el entrenador manchego situó al Real Murcia durante todo el año en la zona alta de la clasificación, aunque finalmente se quedó a las puertas del playoff de ascenso.

Durante su carrera como entrenador, Mario Simón ha dirigido también al filial del Albacete, Albacete, Almansa, La Roda, Lorca Deportiva y Socuéllamos. Daniel Fernández continuará en el cuerpo técnico como segundo entrenador, acompañado de Álex Sirvent como preparador físico y Eduardo Almansa como preparador de porteros.

Pésima dinámica

Tras un buen inicio de competición, con una victoria 0-3 ante el actual líder, el Betis Deportivo, el Intercity se fue marchitando con el paso de las jornadas. De hecho, en las once jornadas posteriores, el equipo alicantino solo ha logrado una victoria, en Ceuta, y no sabe lo que es ganar aún esta temporada como local. El mal estado del terreno de juego fue una coartada durante algunas jornadas, pero hace tiempo que ya no es así.

La inversión realizada por el club en la plantilla exige al equipo estar en la zona alta de la tabla y pelear por un ascenso que, a la vista de la deriva del equipo y de la clasificación, se ha complicado. El primer objetivo del técnico manchego, y único por el momento, en sacar al Intercity del fondo de la clasificación y lograr estabilizarlo en la zona templada a la espera del mercado de invierno.