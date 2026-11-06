"Es romántico por tocar libre": las claves del disco español que va a por el Latin Grammy

En la próxima edición de los Grammy Latinos, Josep Vicent y Fernando Arias aspiran a ser el mejor álbum de Música Clásica con Opus 33. Romantic Cello. Un disco que "es romántico por tocar libre".

Juntos en la ciudad de Alicante, y preparándose para salir en unos días hacia Estados Unidos, el director de orquesta y el productor valoran el despliegue sonoro de la prestigiosa London Symphony Orchestra y el violonchelista Gregorio Nieto.

La candidatura comparte papeleta con gigantes del circuito internacional, incluyendo dos proyectos encabezados por el maestro Gustavo Dudamel, que esta semana acaba de pasar por el ADDA, junto a la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

El alma de la grabación radica en su fidelidad ambiental, registrada directamente en el corazón de la capital británica. Y así lo subraya desde su camerino Josep Vicent a EL ESPAÑOL: "Fernando en este caso concreto va a buscar la máxima naturalidad: un disco anti-IA, sin manipulación técnica, en una acústica viva y directa de una catedral en el centro de Londres".

El director recalca que el objetivo era capturar la verdad de la sala: "Aprovecha las reverberaciones y resonancias que ya tiene el espacio; es un disco muy puro, fruto del control y la adaptación a la catedral tanto de la London Symphony como de Gregorio Nieto".

De ahí que lo defina como "un disco muy emotivo y emocional, tanto en el sonido como en las músicas y la interpretación". Y para que eso sea así, el trabajo solista de Gregorio Nieto resulta determinante en la expresividad.

"Gregorio es un músico dúctil, con una visión del ritmo y unos recursos técnicos increíbles. Es un instrumentista fantástico", afirma Josep Vicent sobre el violonchelista.

El director describe el diálogo artístico vivido en las sesiones: "Ir y venir desde el control del instrumento a la estética de lo que se busca es una conversación continua y emocionante; una propuesta provoca una reacción y de ahí surge la interpretación".

La química es una de las claves en este trabajo y basta ver a Josep Vicent y Fernando juntos sobre un escenario, improvisando con la percusión o bailando.

Este es solo un ejemplo de una alianza profesional y personal que mantienen Josep Vicent y Arias desde hace años. Un recorrido en el que pueden enorgullecerse de compartir nominaciones previas en las academias americanas.

"Estamos superencantados de trabajar juntos. Es una admiración mutua desde hace un montón de años; yo también soy percusionista y Josep era un referente para todos los que éramos estudiantes más jóvenes", confiesa Fernando Arias.

Arias incide en la fluidez del entendimiento: "Te enamoras de la persona de Josep; lo pone siempre todo muy fácil y creo que hacemos un gran equipo".

Conversación continua

Josep Vicent tampoco escatima elogios y compara el papel de Arias con las grandes leyendas del sonido: "Nuestra relación es una conversación continua, dos inputs que se combinan para llevar todo el sonido de una orquesta a una plataforma física o digital con la máxima fidelidad".

La sociedad creadora no se detiene aquí: según detalla Arias, acaban de publicar un nuevo trabajo para bandoneón y orquesta, tienen preparado material junto a London Voices y Patrick Messina, y aseguran que ya acumulan "más de 20 discos pendientes de ver la luz".

Pese al entusiasmo de sus entornos y bromas sobre vaticinios de inteligencia artificial, ambos coinciden en que la nominación ya supone el mayor reconocimiento.

Las Vegas y Dudamel

Arias recuerda además el filtro de la selección que este año desvelará a los premiados en una gala en Las Vegas: "Para llegar a estar nominado en estas categorías solo escogen cinco álbumes entre los cientos que se presentan cada año; estar entre los cinco elegidos es algo increíble".

Josep Vicent lo afirma con rotundidad: "Estar nominado es un premio increíble. Competimos con orquestas de presupuestos completamente distintos y estar ahí ya es el verdadero premio".

Arias comparte esa misma perspectiva y valora a los otros nominados como como la Filarmónica de Los Ángeles con Dudamel: "Le hemos puesto todo el cariño del mundo al disco, pero preferimos ir tranquilos y disfrutar el momento antes que obsesionarnos con ganar".