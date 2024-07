Estos son los próximos conciertos de grandes artistas en la plaza de toros de Alicante que no te puedes perder

"Todo lo que pasa en Alicante, pasa por la Plaza de Alicante" sigue siendo el claim de este punto de encuentro que ya es el lugar en el que es posible disfrutar de las mejores actividades durante este verano. Entre todas ellas destacamos las grandes vivencias musicales que quedan plasmadas en el cartel de confirmaciones con artistas a nivel nacional e internacional que siguen regalando momentos inolvidables sobre el escenario, siendo los próximos conciertos programados Luis Fonsi, Nick Carter y Luz Casal, entre otros.

El último de ellos, y que tuvo lugar el pasado 26 de julio, fue el concierto de Black Eyed Peas. El grupo estadounidense, que ha hecho bailar a medio mundo al ritmo de pop, el hip-hop y la música electrónica, aterrizó en Plaza Alicante con un show lleno de energía en el que el buen ambiente reinó durante toda la noche.

El espectáculo, capitaneado por los vocalistas Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul, estuvo conformado por sus canciones más conocidas, como "Shut Up" o "Let's Get It Started", con la que ganaron un Grammy. Además, sorprendieron al público versionando otros temas muy sonados como es el caso de "Dirty Dacing".

[Black Eyed Peas y David Bisbal se hacen con la Plaza de Toros y arrancan las fiestas de San Gabriel y La Albufereta]

La conexión entre la banda y el público estuvo presente desde el principio, algo que se hizo notar cuando uno de los asistentes lanzó una camiseta que llegó al escenario y todos los cantantes la firmaron y se la devolvieron.

Ya llegando al final del concierto, aunque con la misma fuerza del inicio todavía intacta, Will.i.am habló de su familia, que también estaba allí disfrutando del espectáculo. Entre todos ellos se encontraba su sobina, quien subió al escenario e interpretó la canción "Where Is the Love?" junto al grupo.

Y tanto antes, como después del propio concierto, la oferta gastronómica estaba lista para hacer disfrutaría, todavía más, a todos los allí presentes con un amplio y variado espacio Food Truck, donde también hubo Dj con música comercial del momento. A ello se sumaban zancos y personajes del mundo circense, encargados de dar la bienvenida a todas las personas que apostaron por Plaza Alicante.

Todo continúa el 4 de agosto con Luis Fonsi, quien presentará "El viaje", su último álbum, y con el que celebra sus 25 años encima de los escenarios. Ya el 13 de agosto escucharemos a Nick Carter, el miembro más joven de los Backstreet Boys, quién actúa en la plaza con su gira "Who I am".

El viernes 16, será Luz Casal, una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, quien ofrecerá un concierto que iniciará un intenso fin de semana con grandes actuaciones musicales. La siguiente, el 17 de agosto, será la de Miguel Poveda, en la que presentará su último disco "Poema del Cante Jondo", compartiendo viaje sonoro con el guitarrista Jesús Guerrero.

El 18, los Chichos se despedirán en Plaza Alicante, en un concierto que abrirá Dj

Nano. India Martínez cerrará este cartel de actuaciones el día 23, con el concierto en el que dará a conocer su último disco, "Nuestro mundo".