Generalitat aumenta a millón y medio la aportación al Benidorm Fest, "el éxito es canalizar al eurofán"

La Generalitat Valenciana hace oficial su mayor apoyo al Benidorm Fest. La segunda edición tendrá una aportación de un millón y medio de euros, un 50 % más, destaca Herick Campos. El director de Turisme Comunitat Valenciana lo considera una prueba de la "apuesta decidida por este escaparate de promoción turística".

El Benidorm Fest 2023 ya está en marcha con la presentación de los 18 artistas que competirán por representar a España en Eurovisión. Y los seguidores saltan a las redes sociales para comentar cómo está siendo el proceso: hay o no nombres conocidos, esperaban que presentaran las canciones de la gala de este sábado, o eligen ya a sus favoritos. Eso, para Campos, ya es la prueba de que las cosas funcionan.

"La clave del éxito es precisamente haber canalizado todo un movimiento eurofán, que existía en España, pero no tenía un referente claro en cuanto a la celebración de la elección del representante de España", razona. La llegada del primer Benidorm Fest supuso un replanteamiento de todo el proceso de selección a Eurovisión con el que se seguían otros modelos de éxito en el continente.

Un modelo que surgió de la unión de tres socios, como recuerda: Radio Televisión Española, Generalitat y Ayuntamiento. Así, "hemos conseguido que todo ese público no solamente se siente identificado con el Benidorm Fest sino que conozcan y deseen visitar este ciudad y la Comunidad Valenciana".

Ese objetivo sobre la mesa y sobre cualquier otra consideración es lo que le hace restar importancia a las polémicas sobre la selección de artistas: "Son decisiones que toman Radio Televisión Española que entran dentro de su ámbito de competencias". Y valora que "siempre se hace de manera objetiva". Por eso, aunque "siempre hay alguna distorsión que puede generar polémica, el trasfondo que nos interesa a la Comunidad Valenciana es que se habla de Benidorm".

Y eso no se limita solamente a lo que pasa en el territorio nacional. "Tenemos a todos los eurofans, no de España sino de Europa, mirando este evento y cómo se ha hecho y cómo se trabaja todo lo que significa Eurovisión", valora. Un logro que beneficia tanto a RTVE como "a nosotros por el foco que se pone en toda Europa. No solamente los eurofans españoles, como decíamos antes, sino los europeos van a tener en su calendario el Benidorm Fest. Y ese es el éxito que queremos".

Y para conseguirlo hay un precio que se paga muy a gusto. "En el proyecto de presupuestos que se aprobará este lunes ya aparece una partida de un millón y medio frente a los 900.000 euros del año pasado", indica Campos. Una cifra que "responde precisamente a esa apuesta decidida por este escaparate de promoción turística y el gran éxito que tiene".

Gracias a esa mayor inversión, espera que el proceso "pueda ser de mayor envergadura, no solamente en cuanto a las galas, sino también una gala previa el domingo anterior y todo lo que va a ser la organización del propio evento". Por eso reitera que "el hecho mismo de la celebración del evento y los previos ya cumplen de sobra las expectativas de proyección turística".

El pasado mayo, tras el chanelazo en Turín, Campos ya avanzaba los planes que tenían las administraciones y la televisión pública para vivir con público el Benidorm Fest, algo que no se pudo hacer el pasado enero por las restricciones sanitarias. "Habrá en torno a mil plazas más que, además, van a salir a la venta a partir del 7 de noviembre", recalca. Y "queremos hacer toda la ciudad un village, convertir una semana toda la ciudad en un Benidorm Fest Comunidad Valenciana".

Eso sí, los detalles de cómo se hará, qué habrá o dónde se localizará todavía se los guarda porque entra en la estrategia de los tres socios de ir desgranándolo poco a poco. "Somos un buen equipo y lo trabajamos conjuntamente", recalca. Aunque matiza que "no será tarde porque lo que queremos es que tenga esto un efecto de movilización y, por tanto, un impacto económico directo en la ciudad y la comarca y también en otros destinos".

Una colaboración que sí puede adelantar es su voluntad de que el Benidorm Fest vaya acompañado de promociones gastronómicas. Aprovecharían así la marca L'exquisit Mediterrani con que recuerdan que Alicante es una de las mejores regiones de Europa en ofertas gastronómicas. Como concluye, "queremos llegar a una cresta de ocupación máxima de la ciudad durante una semana entera. Y por tanto que también tenga un efecto en todos los servicios complementarios, no solamente de la ciudad, sino de la comarca".

