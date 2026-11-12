El PCA vuelve a ser sede del Hackathon de la NASA para resolver sus retos

El Parque Científico de Alicante (PCA), volverá a ser sede de NASA Space Apps, el hackathon internacional que invita a desarrollar soluciones a retos planteados por la NASA.

La edición de San Vicente del Raspeig se celebrará del 13 al 15 de noviembre y está organizada por la asociación de estudiantes Multitec y la asociación juvenil El Nexo, con el apoyo de la Universidad de Alicante y del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

Durante el encuentro, los participantes combinarán sus conocimientos para dar forma a propuestas en equipos multidisciplinares.

La convocatoria es gratuita y está abierta a estudiantes, profesionales y personas interesadas en la experiencia, con perfiles que abarcan desde la ciencia y la tecnología hasta el diseño, la comunicación o la creatividad. No es necesario saber programar ni haber participado antes en un hackathon.

Las actividades comenzarán el viernes 13 de noviembre con una sesión para que los participantes puedan conocerse, formar equipos y recibir orientación para escoger un reto. Durante el fin de semana desarrollarán sus propuestas con el acompañamiento de mentores y podrán participar en charlas, talleres y otras actividades de aprendizaje.

NASA Space Apps conecta a personas de todo el mundo a través de sedes locales organizadas de manera independiente. El formato propone aprender mediante la práctica, compartir conocimientos y explorar soluciones en colaboración con personas de otras disciplinas.

Esteban Pelayo, gerente del PCA, destaca que "volver a acoger NASA Space Apps es una oportunidad para que estudiantes y profesionales pongan en práctica sus conocimientos y aprendan junto a personas de otros ámbitos. Nos alegra que Multitec y El Nexo impulsen esta experiencia y que el Parque sea el lugar donde esos equipos puedan encontrarse y desarrollar sus ideas".

Innovación

Más de 30 empresas vinculadas al conocimiento y la innovación trabajan ya en el Parque Científico de Alicante, donde se estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados. Muchas de ellas surgieron de proyectos de investigación de la propia universidad que dan el paso hacia la industrialización y comercialización de productos innovadores.

Se trata de un ecosistema empresarial dinámico conectado con los principales agentes de innovación que impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y proporciona otros servicios de valor añadido así como infraestructuras e instalaciones de gran calidad.