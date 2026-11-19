Llevar el teatro hecho en castellano por el mundo es más fácil gracias a personas como David Ferré. El editor francés lo ha hecho durante décadas ayudando a la expansión de lo que denomina la Edad de Plata del sector. Y en Alicante, donde participa en el encuentro de traductores de la Muestra de Autores Contemporáneos asegura que "mi motor fue dar a conocer la riqueza de nuestra dramaturgia".

Quien le enseñó mucho de ello fue Guillermo Heras. Con el que fuera director de la Muestra durante casi treinta años trabajó como ayudante de dirección para llevar a los escenarios Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga. "Fue un encuentro increíble hasta el punto de que toda mi vida cambió en aquel momento", cuenta a EL ESPAÑOL sentado en una céntrica cafetería tras una intensa jornada.

El cariño con el que habla de Heras está a la altura de la pasión que ambos sentían al ver las obras de los nuevos autores que estrenaban sus obras. "Esta Edad de Plata fue el motor que me cambió la vida para volver a Francia y dar a conocer la riqueza de nuestra dramaturgia", explica.

No fue un camino fácil. "No puede ser que en Francia solamente admitamos lo que es el teatro español con espectáculos que solamente remitan a una especie de exotismo", critica. Y es que la Carmen de Mérimée o el franquismo parecen haber dejado una marca frente a la que cuesta salirse.

A eso se sumaba otro freno: "Me dijeron, 'Mira, David, tú no tienes producción, así que no te vamos a publicar, ni a Juan Mayorga ni a Sergio Blanco'". Y es que sin un montaje sobre las tablas, llevar a los autores españoles que estaban innovando no era fácil.

Eso le acabó de empujar a fundar su propia editorial en 2015, Actualités Éditions. "Empecé a decir las cosas en voz alta pensando que la cultura es un espacio democrático y central", subraya. Y en ese camino encontró el respaldo de Heras, la Muestra y poco a poco más instituciones españolas.

En su ideario marca que "defiendo los textos desde una necesidad que es dar a conocer lo que llamamos un repertorio editorial contemporáneo actual del siglo XXI en todas sus formas".

¿Y quiénes son los autores españoles que mejor le funcionan? Ahí resalta dos nombres: Sergio Blanco y María Velasco, a quien traduce desde hace 15 años. "María Velasco tiene una predisposición hacia el otro que no tiene cada dramaturgo, con una sabiduría increíble y una proximidad que te habla como si te conociese de siempre", valora.

Esa empatía en la autora es la que echa en falta ante uno de las sombras que crece en el sector: la traducción por inteligencia artificial generativa. Y ahí el tono de Ferré se endurece: "La inteligencia artificial es una ladrona; es una entidad que maneja unos contenidos que no le pertenecen".

A ese pecado original al que se enfrentan las grandes compañías tecnológicas por el entrenamiento de sus algoritmos con textos con derechos de autor le suma esa falta de naturalidad. "La inteligencia utiliza palabras que no utilizamos, trabaja mal. Son señas de que esto no es humano, de que no hay alguien escribiendo ni pensando lo que escribe", apunta.

Y cuando se encuentra hasta con correos escritos con la IA razona que "alguien que me escribe sin pensar, no sé si por qué si tengo por qué leerlo. Si alguien no piensa, no tengo esta necesidad ni personal ni profesional". De ahí que el editor concluya que "como ser humano quiero seguir siendo quien decida con quién trabajo, cómo trabajo y desde dónde trabajo".