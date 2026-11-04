"Vas a decir que sí a lo que sea": la advertencia de los expertos sobre el control de la IA con los biosensores

El cruce entre la tecnología algorítmica y el cuerpo humano llega a los escenarios. Del 6 al 8 de noviembre, Alicante acoge el Congreso Internacional de Investigación en Danza, un foro que servirá de escaparate para la presentación de Diversum, una propuesta artística que plantea qué ocurre cuando las decisiones humanas quedan supeditadas a mediciones biométricas.

Detrás de este desarrollo se encuentran Nuria Lloret, directora del Observatorio de Inteligencia Artificial y Diversidad de INECO y la Universitat Politècnica de València (UPV), y Jorge Sastre, codirector junto a Lloret del proyecto de inteligencia y computación.

Ambos creadores han diseñado un adelanto escénico de unos ocho minutos que se exhibirá el 8 de noviembre, concebido a partir de las investigaciones que desarrollan sobre sesgos algorítmicos y biosensores.

Uno de los pilares del proyecto radica en su apartado sonoro, generado mediante inteligencia artificial a partir de desarrollos matemáticos del propio equipo. La música, trabajada junto al compositor Roger, recurre a los denominados modelos de flujo generativo entrenados sobre bases de datos de jazz.

"Lo bonito de todo esto es que cerramos el círculo: se compone también con inteligencia artificial y con un modelo que lo hemos hecho nosotros, acelerado por nuestros propios algoritmos matemáticos", explica Jorge Sastre.

Sastre subraya la aplicación de métodos computacionales matriciales para optimizar el rendimiento de estos modelos: "Hemos acelerado la forma de calcular modelos de inteligencia artificial. Roger los está aplicando para componer música; básicamente se llaman modelos de flujo y lo que intentan es conseguir transformar ruido en música tras entrenar al sistema con muchas canciones".

El proyecto reúne a un equipo multidisciplinar que incluye a Carmen en la coreografía desde el Conservatorio de Danza, a Stefano en la dirección escénica —quien ya dirigió en México la ópera de Sastre La mare dels peixos— y a Lloret y Sastre en la dramaturgia.

La alerta de los biosensores

La pieza artística se vincula de manera directa con la conferencia que Nuria Lloret imparte en el congreso alicantino. Como tesorera de la Asociación de Danza y Más de Investigación y responsable del observatorio universitario, su foco de alerta se centra en el despliegue inminente de sensores internos.

"Estamos muy preocupados porque el siguiente paso de los problemas de la IA es toda la parte de biosensores", advierte Nuria Lloret. "Ahora mismo los datos que toma la IA son los que nosotros le damos porque interactuamos con ella. En el momento en el que todos tengamos biosensores —por el azúcar, por el Parkinson, por el Alzheimer, que va a ser pasado mañana— va a haber un control de la información que se va a utilizar y que esto va a dar muchos más sesgos".

Lloret pone el dedo en la llaga de la indefensión del usuario ante motivos de salud: "El problema es que si a ti te dicen que tienes Parkinson y que poniéndote un biosensor controlado por IA vas a perder todos tus problemas, no vas a mirar ni lo que firmas. Vas a decir que sí para adelante, lo que sea".

La investigadora remarca la diferencia entre los dispositivos portátiles actuales y los invasivos: "Ya lo llevas en los relojes o en el teléfono, pero es algo que, si quieres, lo dejas encima de la mesa y te vas. En el momento en el que esté dentro de tu propio cuerpo, el control va a ser muchísimo menor".

"'Black Mirror', bailando"

La plasmación escénica de estas dudas se traduce en Diversum en un juego interpretativo entre la emoción real de los intérpretes y la imposición digital.

"Lo que vamos a hacer es una interacción con bailarinas, con texto y con música sobre personas que interactúan ya con biosensores, pero que en vez de dejarse llevar por sus sentimientos, se dejan llevar por la información que les dan los dispositivos", detalla Lloret.

La investigadora puntualiza que el montaje recurre al humor para favorecer la asimilación del mensaje: "Todo es como una especie de cruce de información erróneo: tú sientes que tienes que decir algo, pero como el biosensor te marca otra cosa, acabas haciendo lo contrario. A la gente se le quedan más las cosas cuando son un poco cómicas que cuando son muy serias; es un poco como un capítulo de Black Mirror, pero con gente bailando".

Sesgos algorítmicos

Más allá de las tablas del teatro, el trasfondo de la iniciativa bebe de la actividad investigadora del Observatorio de Inteligencia Artificial y Diversidad. La entidad cuenta con un grupo de expertos donde colaboran organizaciones como Cruz Roja y ACNUR para auditar sesgos de género, raciales, funcionales o psicológicos.

"El observatorio se dedica a analizar por qué se producen estos sesgos y a estudiar de qué forma se pueden evitar, porque se pueden evitar diseñando algoritmos que filtren de manera diferente y formando a la sociedad", afirma Lloret.

Entre sus proyectos figura un estudio sobre movilidad para INECO orientado a examinar los riesgos y apoyos de la IA en colectivos diversos, así como un próximo informe centrado en el ámbito judicial ante el riesgo de indefensión legal en sentencias y asesoramiento jurídico.

Lloret recuerda la entrada en vigor de normativas comunitarias: "Desde el 2 de agosto es de obligado cumplimiento el reglamento europeo (AI Act), que estipula que cualquier uso de la IA tiene que estar supervisado por personas, especialmente en cuestiones relacionadas con diversidad, salud y justicia".

Entre sus metas a corto plazo, el observatorio planea confeccionar un listado comparativo de herramientas comerciales para medir su respeto a la diversidad: "Queremos hacer un ranking de plataformas para que los usuarios que les importe puedan saber cuáles son más respetuosas y cuáles menos".

Preestreno en Alicante

La muestra que se exhibe en el marco del congreso alicantino funciona como anticipo de un proyecto de mayor envergadura escénica.

"Realmente esto es un proyecto que se mandó en julio y es para estrenar el año que viene en México, donde ya está el teatro apalabrado, allá por mayo más o menos", revela Jorge Sastre. "Lo que queríamos era aprovechar la conferencia de Nuria sobre biosensores en el congreso de danza para hacer por lo menos un fragmento o escena a modo de avance".

Con este formato breve, los creadores buscan abrir el debate público antes del estreno definitivo: "La vinculación es que la ciudadanía entienda desde la parte performativa los problemas reales que contamos en la conferencia, para que sepamos que lo que nos contesta la tecnología contiene sesgos y podamos decidir conscientemente cómo trabajar con ella", concluye Lloret.