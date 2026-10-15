Santi lleva a Elche el Campeonato de España de Improvisación: "Aquí vestimos al error como si fuera de boda"

En una época dominada por los algoritmos y la inmediatez digital, el teatro de improvisación se reivindica como el último refugio del presente puro. Así lo defiende Santi Avendaño, codirector de la compañía alicantina Cero Qoma, en la antesala del certamen nacional que convertirá a Elche en la capital española de este género de la comedia.

"Hoy en día, conforme se desarrolla la tecnología, lo digital, la IA, que parece que cualquier cosa la puede hacer en cualquier momento una máquina, creo que cobra todavía mucho más protagonismo lo humano y lo presencial", reflexiona a EL ESPAÑOL sobre esta apuesta teatral.

La clave de este formato para este actor e improvisador radica en la vivencia compartida e irrepetible entre los artistas y el patio de butacas. "El darle el privilegio que tiene el poder estar en un sitio y que lo que esté sucediendo no se vuelva a repetir jamás en la historia nos hace sentirnos muy privilegiados", subraya.

Esa conexión inmediata con la comedia genera, según Avendaño, un estado emocional comparable al de los grandes eventos deportivos. "Cuando algo te hace reír por dentro del cuerpo, todas las neuronas empiezan a conectarse y te da un auge de dopamina muy parecido a cuando tu equipo marca un gol, solo que aquí no hay tanta rivalidad, sino que todos vamos en pro del espectáculo".

A pocas horas de subir al escenario, las emociones y la preparación previa se viven intensamente en el seno de la compañía. "Siento este 'gusanillo' de 'ay, que se acerca'", confiesa Avendaño. Sin embargo, destaca que la verdadera fuerza del improvisador reside en el trabajo colectivo. "Lo bonito de lo que hacemos es que trabajamos en equipo; tanto los momentos de estrés, los momentos bonitos, las cagadas, todo lo vivimos en conjunto".

En esa misma línea, reivindica una mirada positiva hacia la equivocación como motor creativo. "Decía hace mucho tiempo como docente en clase, cuando los alumnos lo pasaban mal, que la mierda compartida sabe mejor", afirma de forma cercana.

"En el fracaso hay también mucho bueno, pero socialmente está mal visto y no se le da el valor que tiene; cuando nos equivocamos crecemos, aprendemos y nos da el poder de hacer algo que no esperábamos", explica Avendaño. "La vida es esto, muchas cosas se nos escapan del control, y esta disciplina permite al error de alguna manera vestirlo como si fuera de boda, hacerlo bonito".

Este encuentro en la provincia de Alicante nace también de una vocación de gratitud de la compañía con su entorno. "Desde hace muchos años que estamos aquí hacemos todo lo posible para que el territorio se empape de todo lo que hemos vivido a nivel nacional e internacional", señala Avendaño. "Queríamos devolverle a nuestra tierra lo que nos da y traer para acá lo mejor de lo mejor".

Respecto al formato, Avendaño destaca cómo la improvisación ha sabido conectar con los nuevos públicos. "Es esa mezcla entre lo teatral y lo deportivo, entre las batallas de gallos de rap que están en auge y estos espectáculos donde cobra tanto protagonismo el público, como Juan Dávila o Galder Varas".

La compañía organizadora llega a esta cita tras un hito importante en su trayectoria de 14 años, habiendo anunciado recientemente su cambio de nombre de la emblemática ImproVivencia a la nueva marca Cero Qoma.

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