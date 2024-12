De asesina en serie con sus libros a la novela romántica: un salto en el que mantiene el gusto por la sangre

La escritora de Alicante Paz Castelló ya puede oficialmente decir que tiene dos caras. En una es conocida por sus crímenes en la que ahora descubre hay mucho sexo y amor. Su última novela, Lo prohibido, es la responsable de ello. Y con ella tiene planeado llegar a Estados Unidos a principios de 2025.

Tres años atrás, cuando presentaba Ninguna de nosotras tendrá compasión, contaba que "en casa me dicen que no me ponga en plan escritora de misterio y que sea directa". Ahora lo es más que nunca.

Y todo por su salto a la novela romántica. Un género que hasta ahora no había tocado y al que le ha cogido el tranquillo hasta meterse de lleno en las convenciones del género para mezclarlas con el suspense.

Pero para presentarlo al público no lo había hecho como Paz Castelló hasta ahora. Cuando se lanzó en agosto fue con el heterónimo Nina Sweet, una autora de la que se sabía poco y que le permitía conservar su imagen ganada a pulso con cinco novelas negras publicadas.

A este nuevo camino llega de la mano del sello Titania, el mismo que edita los Bridgerton. "Queremos que escribas porque, según mi editora, a ella le gusta mucho cómo trato la parte emocional y de los sentimientos de los personajes de mis otros libros", señala con orgullo.

En Lo prohibido lo hace uniendo la romántica con el suspense, una de las muchas mezclas que acoge el género. "Pero para no confundir a los lectores de Paz Castelló, que están acostumbrados a leer misterio o suspense, en el sentido más estricto del género, cogen ahora Lo prohibido que es una historia de amor, un triángulo amoroso con su parte erótica y demás, con una investigación criminal", razona.

Ese planteamiento, Castelló asegura que podía generar cierta confusión en el lector. Así que se lanzó y creó a Nina Sweet, un nombre con el que podía jugar y enfrentarse a las reglas de género.

"Nina Sweet vive en su finca, situada a orillas del mar Mediterráneo, rodeada de sus animales, en plena naturaleza", describen en este fragmento la breve biografía que acompaña el título. "En la editorial me dijeron, pon algo que sea cierto, pero que no desvele que es Paz Castelló", recomendaron.

Quien lo sabía en su casa era su marido, apunta la autora. Y él es quien se encontró con el cambio: "Fui Nina durante los cinco meses que duró el proceso de escribir la novedad". Todo un salto frente a la autora que buscaba en internet la documentación para ambientar y justificar los crímenes.

Erotismo

Nina Sweet no tiene reparos en utilizar palabras explícitas sobre sexo. "Es más explícita y las escenas eróticas del libro lo son mucho más, con un lenguaje más explícito que yo nunca he utilizado. He utilizado palabras que con Paz Castelló jamás he utilizado en cinco novelas anteriores".

Por eso proclama orgullosa "que me he sentido mucho más libre" al describir escenas y hacerlo de forma "más sutil, pasa más de puntillas, más sugerente". "Y esa parte me he sentido mucho más libre. También me ha gustado darle más prioridad a la parte emocional de la historia, a la historia de amor en sí", avanza.