Toni Pérez (PP), alcalde de Benidorm y de la Diputación de Alicante votando este 29N. PP

El PP tiñe de azul las dos Marinas: domina en Benidorm y arrebata al PSOE sus bastiones de Dénia y Calp

El Partido Popular amplía su dominio territorial en la Marina Alta y la Marina Baixa en las elecciones generales de este 29N. La formación de Alberto Núñez Feijóo consolida su liderazgo en Benidorm y consigue arrebatar al PSOE la primera posición en Dénia y Calp, tiñendo de azul las principales ciudades de ambas comarcas.

En Benidorm, los populares vuelven a ser la fuerza más votada con alrededor del 38% de los sufragios, frente al 31% de los socialistas. El PP mantiene así su ventaja sobre el PSOE en la capital turística de la Costa Blanca, pese a perder peso porcentual respecto a las elecciones generales de 2023.

El mayor crecimiento en la ciudad lo protagoniza Vox, que gana alrededor de seis puntos porcentuales respecto a las anteriores generales y supera el 20% de los sufragios.

Uno de los principales vuelcos del mapa electoral se produce en Dénia, donde el PP se sitúa en primera posición con alrededor del 35% de los votos frente al 31% de los socialistas, que hace tres años consiguieron imponerse con el 36% de los apoyos.

El giro electoral también se produce en Calp, donde los populares consiguen alrededor del 37% de los sufragios frente al 28% del PSOE, que en 2023 ganó las elecciones por menos de un punto porcentual.

Los resultados siguen la tendencia del conjunto de la provincia de Alicante, donde el PP mantiene sus cinco diputados y el PSOE pierde uno de sus cuatro representantes en favor de Vox, que consigue tres, mientras que la coalición encabezada por Compromís obtiene un escaño.

Dominio popular

Más allá de Benidorm, el PP también se impone en Villajoyosa, Altea, La Nucía, Finestrat y l'Alfàs del Pi, manteniendo su liderazgo en los principales municipios de la Marina Baixa.

Especialmente significativo es el crecimiento de Vox en Finestrat, donde escala hasta la segunda posición con más del 27% de los sufragios, cerca de diez puntos porcentuales más que en las anteriores elecciones generales y por delante de los socialistas.

En la Marina Alta, los populares mantienen su liderazgo en Jávea, Benissa y Teulada, mientras que el PSOE resiste en localidades como Pedreguer, Pego y Ondara, aunque pierde peso electoral.

Los populares también arrebatan a los socialistas la primera posición en municipios más pequeños como Orxeta, Tàrbena y Castell de Castells.

Otro de los cambios más significativos de estas elecciones es el retroceso territorial de Compromís, cuya coalición pierde la primera posición en los cuatro municipios de la provincia donde consiguió imponerse en 2023 junto a Sumar, todos ellos situados en las dos Marinas.

La Vall de Gallinera y Benimeli se decantan por el Partido Popular, mientras que Sella y el Ràfol d'Almúnia optan por el PSOE.

El duelo más ajustado ha sido el resultado de la Vall de Gallinera, donde los populares se han impuesto por un único voto a los socialistas, con 105 frente a 104 papeletas. La candidatura encabezada por Compromís, que ganó las anteriores elecciones generales, cae a la tercera posición con 101 votos.