Toni Pérez, tras el premio verde de la UE: "Benidorm llevaba décadas siendo el muñeco del pim, pam, pum por su modelo"

Durante años, el urbanismo vertical de Benidorm ha sido objeto de debate, convertido con frecuencia en el blanco fácil de las críticas territoriales: "Benidorm llevaba décadas siendo el muñeco del pim, pam, pum por su modelo en altura"

Hoy, ese mismo diseño que apostó por crecer hacia el cielo para preservar el suelo ha recibido el mayor respaldo continental posible con la concesión del premio European Green Leaf 2028, otorgado por la Comisión Europea en Guimarães (Portugal).

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, que suma ya once años al frente del consistorio, analiza en profundidad el alcance de este galardón ambiental, que sitúa a la capital turística de la Costa Blanca como embajadora de las políticas sostenibles de la Unión Europea junto a la portuguesa Estarreja.

"Para cualquier ciudad europea, ser capital verde es un reconocimiento bárbaro a lo que ha trabajado en sostenibilidad ambiental, económica y social", subraya Toni Pérez.

Sin embargo, para Benidorm tiene una trascendencia aún mayor: "Es finalmente el reconocimiento de que las políticas europeas, que no siempre han defendido el modelo de Benidorm desde el punto de vista urbanístico, vienen a reconocer que la ciudad compacta en altura, que preserva territorio y aglutina, es el modelo de la eficiencia y la sostenibilidad".

Frente a quienes identificaban la edificación en altura como una agresión costera, Pérez recalca que la gran fortaleza de Benidorm radica precisamente en la protección de su entorno natural.

"Se habla mucho del agua, pero en realidad la nota que está ganando muchos puntos desde la visión europea y del mundo hoy por hoy es la defensa y la protección del territorio: en Benidorm tenemos un 61 % del territorio libre de edificación".

El alcalde recuerda que esta fisonomía nació de una visión anticipada hace siete décadas: "Quien decidió en una generación anterior a la nuestra que ese era el modelo, puede vernos hoy y comprobar que se ha conservado esa esencia".

"Benidorm no ha hablado nunca mal de ningún modelo; ha respetado a todos conforme han decidido conformar su territorio. Pero Benidorm llevaba décadas siendo el muñeco del pim, pam, pum en su modelo", lamenta.

Y por eso remarca su satisfacción porque la Comisión Europea avale "el modelo de la ciudad en altura compacta que construye poca tierra, poco territorio y algo de cielo".

Aprovechar el agua al máximo

Uno de los pilares que ha valorado con mayor énfasis el jurado europeo, presidido por Patrick Child, subdirector general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ha sido la gestión integral del agua.

En este ámbito, Pérez ofrece cifras determinantes sobre el rendimiento de la red de agua potable: mientras la media europea se sitúa en torno al 70 % y la española en el 75 %, Benidorm supera holgadamente el 95 % de eficiencia técnica.

"Es una cifra donde en este momento en el mundo solo está Singapur", señala orgulloso el alcalde.

Más con menos

Y recuerda cifras que avalan el mérito conseguido desde esta capital turística como que en los últimos veinte años la localidad ha incrementado en un 40 % su población y en más de un 20 % el volumen de turistas únicos —alcanzando los 3 millones en 2025—, mientras que, paralelamente, "en inversión se ha conseguido reducir el consumo de agua un 18 %".

"Esta es una ciudad que, sin que hubiera tenido actualidad la palabra sostenibilidad, ha sido sostenible desde su creación", apunta Pérez.

La prueba del salto internacional que ha llevado a este cambio en la percepción entre los expertos es la certificación en 2018 como primer Destino Turístico Inteligente del mundo que luego remacharon con el reconocimiento como Pionero Verde del Turismo Inteligente en 2025.

Más árboles y adiós al atasco

La transformación de la escena urbana también ha jugado un papel decisivo en el veredicto comunitario. Pérez detalla cómo las medidas pioneras de limitación de velocidad urbana a 30 km/h o la peatonalización no estuvieron exentas de incomprensión inicial: "Nos cayeron críticas hasta de los mismos partidos que después, desde el ministerio, obligaron a todos los ayuntamientos a poner el límite a 30 por hora".

Un ejemplo palpable es la avenida del Mediterráneo, donde se suprimieron los siete semáforos existentes para dar fluidez y prioridad peatonal: "Un atasco permanente que costaba muchos minutos recorrer se ha convertido en un paseo a 10 por hora que lleva dos, tres o cuatro minutos. Prácticamente es imposible vivir en un atasco en Benidorm".

Esta renaturalización ha reducido la temperatura urbana en verano: "En agosto, la parte no transformada tiene 2,5 grados más que la parte reformada, porque hemos multiplicado casi por 13 los árboles y retirado el asfalto, que absorbe e irradia calor". Gracias a estas políticas, la ciudad ha reducido un 18 % sus emisiones de CO₂.

El verde en la política

A ello se suma el cumplimiento holgado del estándar verde 3-30-300: "El 92 % de la población de Benidorm vive hoy a menos de 300 metros de una superficie verde de alrededor de 5.000 metros cuadrados como mínimo", tras haber inaugurado tres parques urbanos en la última década.

Todos los avances de los que presume sitúan a la ciudad que gobierna bajo el PP liderando un palmarés medioambiental que tradicionalmente han pretendido monopolizar otras formaciones políticas, Pérez es tajante respecto a la retórica frente a las realidades: "Yo me he criado en la política del Partido Popular y hemos hecho muchos esfuerzos por todas estas políticas. Hay que pasar del compromiso de la palabra y del programa a los hechos".

Pérez censura que cuando otras fuerzas han gobernado "no han hecho nada de lo que han predicado" en materia de sostenibilidad urbana. Y por eso concluye que el progreso debe medirse por el bienestar vecinal: "Trabajamos para la gente que vive en Benidorm. Reducir la velocidad, multiplicar los árboles y calmar el tráfico contribuye a que se viva mejor, que debería ser el verdadero objeto de la política local y mundial".

El alcalde concluye con una reflexión sobre la irreversibilidad de la transformación ciudadana: "No hay un alcalde en la historia capaz de despeatonalizar una calle si el proceso se hace correctamente, escuchando a todo el mundo. Hemos descubierto que allí donde jugábamos en la infancia se puede volver a jugar y el mayor pasear tranquilo, porque el tráfico rodado necesario está garantizado dos calles más allá".

El galardón, dotado con 200.000 euros para el desarrollo de actividades durante el ejercicio de la capitalidad verde en 2028, consolida a la ciudad como un banco de pruebas de referencia para el porvenir de los entornos urbanos en toda Europa.