La denuncia de Barcala llevará a Rafa Mas al banquillo por las viviendas de Les Naus y Mónica Oltra le defenderá

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha denunciado públicamente ser víctima de una "persecución política". La denuncia judicial, interpuesta de forma conjunta por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y una concejala del equipo de gobierno municipal, le exige una indemnización cercana a los 50.000 euros por sus declaraciones sobre el escándalo de las Viviendas de Protección Pública (VPP) de Les Naus.

"Luis Barcala ha ejecutado su amenaza y me ha demandado; me sentará en un banquillo por defender la transparencia en este ayuntamiento", ha afirmado el concejal a los medios durante el pleno de este jueves. Mas ha criticado que la concejala demandante tuviera un informe durante 12 días en su despacho sin actuar ni acudir a la Fiscalía, e insiste en que el propio gobierno municipal llegó a admitir que el alcalde conocía la situación del caso.

Esa última acusación se refiere a las declaraciones en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas del exedil de Hacienda, Toni Gallego. En ella aseguró que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, le había dicho que tenía un piso en Les Naus minutos antes del pleno de julio de 2024 para que él respondiera en su lugar.

No obstante, el PP ha presentado documentación en el juzgado para desmontar esa versión y ha sugerido que Gallego incurrió en un delito de falso testimonio.

El alcalde Luis Barcala ha reiterado a lo largo de este año que haya tenido cualquier responsabilidad directa en el reparto de los inmuebles: "Yo no he repartido las casas de Les Naus; el juzgado investiga a quien lo hizo, la cooperativa". Y ha defendido que su equipo de gobierno ha actuado con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" mediante denuncias ante la Fiscalía, expedientes informativos y el impulso de la comisión de investigación municipal.

De hecho, ya anunció hace meses que demandaría a Rafa Mas por frases compartidas en redes sociales o declaraciones a medios de comunicación como "es el responsable directo e indirecto de esta trama" o "las viviendas de protección pública están para garantizar un derecho social y no para repartir favores".

Ahora esa demanda judicial se formaliza y Rafa Mas recalca su labor de fiscalización desde la oposición: "¿Cuál ha sido mi delito? Pedir transparencia, pedir información, impulsar una comisión de investigación, pedir que asuman responsabilidades políticas ante la mayor estafa que afecta al suelo público y que afecta la vivienda protegida".

El portavoz municipal ha anunciado que no dará ningún paso atrás durante el procedimiento. "No he cometido ningún delito; no voy a rectificar, no me van a amedrentar, no me van a doblegar, no me van a domesticar", ha afirmado contundentemente, remarcando su determinación de defender su honorabilidad en los tribunales.

Y ahí es donde ha avanzado que su defensa la llevará Mónica Oltra y sufragada íntegramente por Compromís. "Estamos cansados ya de tanta persecución ante un sistema corrupto que está privatizando nuestro suelo, que se está beneficiando de nuestro espacio, de nuestro aire, de nuestra tierra, de nuestros servicios públicos mercadeando con ellos", ha denunciado Mas.

El concejal se ha mostrado especialmente duro y ha concluido pidiendo "menos acusar a un concejal de la oposición que ejerce su derecho y más dar explicaciones, más transparencia y dimisión, señor alcalde, y devuelvan los pisos, sinvergüenzas".

La coalición elevará el conflicto a todas las instancias institucionales con la participación de María Teresa Pérez, número uno de la lista de Compromís Front Valencià al Congreso de los Diputados, llevando la denuncia sobre el uso del suelo público ante las Cortes Valencianas, el Congreso y las instituciones europeas.

María Teresa Pérez ha trasladado el respaldo unánime de las organizaciones del Front Valencià al concejal alicantino. "Queremos trasladarle el apoyo a Rafa Mas ante esta denuncia del Partido Popular, que ha sido un escándalo nacional y una vergüenza nacional", ha señalado.

Expropiar los pisos al PP

En el ámbito legislativo, María Teresa Pérez ha anunciado compromisos concretos a ejecutar desde la cámara baja en cuanto se constituyan las nuevas Cortes. "Nos comprometemos con la ciudadanía de Alicante a impulsar medidas legislativas, a impulsar la expropiación de los pisos de Les Naus para que puedan servir para ampliar el parque público de vivienda social y a impulsar también medidas de transparencia", ha detallado.

Respecto a la viabilidad jurídica del mecanismo frente a otras vías administrativas, Pérez ha argumentado la necesidad de proceder a la expropiación directa. "Las viviendas que los familiares y cargos del Partido Popular se han quedado fraudulentamente tienen que servir para ampliar el parque público de vivienda social y, ya que ellos no están queriendo devolverlas por buena voluntad, habrá que expropiárselas", ha concluido.

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