María Cristina, notaria: "La comunidad debe pedir ayudas públicas si un vecino mayor de 70 necesita adaptar el edificio"

La comunidad de propietarios está obligada a solicitar las ayudas públicas disponibles para realizar obras de accesibilidad cuando un vecino mayor de 70 años o con discapacidad las necesita y facilita información sobre las convocatorias.

Así lo explica la notaria María Cristina Clemente Buendía, que advierte de los cambios introducidos en la Ley de Propiedad Horizontal y de las responsabilidades que asumen las juntas de propietarios.

La reforma, en vigor desde el 23 de octubre, afecta a actuaciones habituales en los edificios residenciales, como la instalación de ascensores, rampas u otros elementos que faciliten la movilidad y el acceso a las zonas comunes.

En uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube, la jurista recuerda que las comunidades no pueden ignorar las solicitudes de los vecinos que necesitan estas adaptaciones y detalla en qué circunstancias resulta obligatorio ejecutar las obras.

La comunidad está obligada

La Ley de Propiedad Horizontal establece que las actuaciones destinadas a garantizar la accesibilidad universal tienen "carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios" cuando las soliciten propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años.

Entre estas intervenciones se encuentran las rampas, los ascensores y otros dispositivos que permitan adaptar los elementos comunes a las necesidades de estos residentes.

Clemente Buendía insiste en que la responsabilidad de tramitar las ayudas corresponde a la comunidad cuando el vecino facilita información sobre las convocatorias disponibles. "Es la comunidad de propietarios la obligada a solicitar estas ayudas", afirma. Y añade: "No puede la Junta desentenderse de este trámite".

Cuándo es obligatorio

La legislación contempla dos límites económicos. Como regla general, las obras son obligatorias cuando el importe que corresponde pagar a cada propietario, una vez descontadas las subvenciones, no supera el equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Sin embargo, existe una excepción que puede cambiar las condiciones. Si las ayudas públicas concedidas alcanzan el 70% del coste de los trabajos, la comunidad debe ejecutarlos, aunque se superen esos límites económicos.

La notaria lo explica de forma expresa: "Si las ayudas y subvenciones realmente concedidas alcanzan el 70% del importe de estas obras, la ejecución de las mismas es obligatoria para la comunidad de propietarios".

Si las ayudas no llegan a ese porcentaje o el coste supera las doce mensualidades, las actuaciones también pueden seguir siendo obligatorias, siempre que quienes las hayan solicitado asuman el exceso económico.

Acudir a los tribunales

¿Qué ocurre si la junta de propietarios se niega a realizar las obras pese a cumplirse los requisitos legales? La normativa contempla que el afectado pueda acudir a la vía judicial para exigir su ejecución.

Clemente Buendía advierte de esta posibilidad: "Si pese a eso la comunidad no cumple con esta reforma, hoy ese vecino puede acudir a un tribunal y ser el juez el que ordene la ejecución".

En cuanto al coste, la ley establece que estas actuaciones deben ser sufragadas por los propietarios. La junta se encarga de decidir cómo se distribuye la derrama y cuáles son los plazos para abonarla. Además, las comunidades deben contar con un fondo de reserva de al menos el 10% de su presupuesto ordinario, que también puede destinarse a estas intervenciones.

Por último, la notaria aclara que la reforma no se aplica en Cataluña, que cuenta con una regulación propia en materia de propiedad horizontal. "Solamente en Cataluña esta normativa no será de aplicación porque cuentan con la suya especificada", señala.