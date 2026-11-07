IMED abre su primer hospital en la ciudad de Alicante: más de 30.000 m2 y una inversión de 60 millones de euros

El grupo sanitario IMED Hospitales abre las puertas de su primer hospital en Alicante. Se trata de su primer hospital en la ciudad y cuarto en la provincia, tras los centros de Benidorm, Elche y Alcoy.

Con más de 30.000 metros cuadrados y tras una inversión aproximada de 60 millones de euros, IMED Alicante se convierte en el hospital general privado más grande de la ciudad y el último en abrir en más de 25 años, según informó la compañía este sábado en un comunicado.

Ubicado en el sector de Vistahermosa Norte, IMED Alicante inicia su actividad con más de 250 trabajadores, aunque alcanzará los 500 profesionales cuando se encuentre a pleno rendimiento.

El nuevo centro del grupo sanitario alicantino ha sido concebido como un hospital general, con todos los servicios y especialidades médicas, entre las que destacan pediatría, obstetricia y ginecología, traumatología y cirugía ortopédica y cirugía general.

El centro distribuye sus servicios y zonas de ingreso entre un sótano, un semisótano, una planta baja y plantas destinadas a hospitalización y consultas externas. En este sentido, IMED Alicante ofrece hasta 100 consultas externas para atender todas las especialidades médico-quirúrgicas.

Las instalaciones cuentan con 98 habitaciones, diez de ellas suites, además de 14 quirófanos generales todos ellos integrados y una sala de intervencionismo.

El hospital incorpora tecnología de última generación al servicio del paciente. El área quirúrgica cuenta con el robot da Vinci, especialmente indicado para intervenciones de urología, ginecología oncológica y cirugía general.

Uci neonatal IMED Alicante EE

Además, IMED Alicante, se convierte en el primer hospital privado de la Comunidad Valenciana en contar con el robot Mazor para intervenciones de neurocirugía y Traumatología.

Asimismo, IMED Alicante dispone de un servicio de urgencias operativo las 24 horas, con 12 boxes, sala de ecografía y radiología digital integradas, para facilitar la atención en Urgencias.

Una de las áreas más relevantes y completas del hospital es la Unidad materno-infantil, que cuenta con un área de partos, con 4 Boxes de dilatación y parto, quirófano específico de cesáreas, y una UCI neonatal y pediátrica, con 10 boxes para neonatos y dos habitaciones para pacientes pediátricos. Por su parte, la UCI de adultos dispone de siete boxes, dos de ellos para pacientes en aislamiento.

El hospital albergará también algunas de las principales unidades especializadas del grupo, como Ilahy Medicina y Cirugía Estética, IMED Dental, Oftalmología, Cardiología y una Unidad de Fisioterapia y readaptación.

Quirófano IMED Alicante EE

En el área de diagnóstico por imagen, el centro incorpora dos resonancias magnéticas de 3 T y 1,5 T, un TAC de 128 cortes, así como el resto de equipos habituales, equipos de radiología digital, telemando, densitómetro, mamógrafo digital con estereotaxia, ortopantomografía y ecografía digital.

Por su parte, la unidad de Medicina Nuclear, que entrará en funcionamiento en los próximos meses, dispone de un equipo de PET-TAC digital y una gammacámara.

IMED Alicante trabaja con las principales compañías aseguradoras, entre ellas Adeslas, Asisa, Sanitas, DKV, Mapfre, Occident, Caser, Aegon y Divina Pastora, lo que facilita el acceso a sus servicios a la práctica totalidad de pacientes con seguro médico privado.

IMED cuenta con 8 hospitales generales (Alcoy, Alicante, Benidorm, Elche, Gandía, Murcia y dos en Valencia), 4 policlínicas (Teulada, Torrevieja, Gandía y Alcoy), un centro de radioterapia oncológica (Murcia) y un centro de asistencia sanitaria para el paciente extranjero (La Cala de Villajoyosa).