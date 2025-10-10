Se cumplen 100 años del cine Ideal de Alicante y el futuro uso del emblemático edificio sigue siendo una incógnita

El cine Ideal de Alicante vive una situación de absoluta incertidumbre sobre su futuro a causa de las disputas públicas y privadas sobre su futuro, la extensión de su protección patrimonial y la falta de acuerdo entre propietarios y administraciones públicas. La plataforma Salvem l'Ideal recuerda que hoy, como lo recoge la prensa de la época, el Ideal cumple 100 años ya que se inauguró el sábado 10 de octubre de 1925. Y es que se trata de un edificio icónico diseñado el año anterior por Juan Vicente Santafé y Arellano en estilo modernista Sezession.

La propiedad del inmueble es del Grupo Baraka (del empresario murciano Trinitario Casanova), que formalizó su compra por unos 6 millones de euros hace 6 años. Desde entonces, la Generalitat Valenciana ha tratado sin éxito de adquirirlo para convertirlo en Filmoteca y centro cultural

Entre tanto Baraka lleva años intentando transformar el Cine Ideal en un hotel de cuatro estrellas, conservando la esencia arquitectónica del edificio. También barajó la opción de convertirlo en un centro cultural vinculado a Carmen Thyssen, pero la Diputación rechazó este proyecto por su elevado coste anual. Mientras tanto el Ayuntamiento no le otorga licencia municipal para iniciar la conversión en hotel.

El Ayuntamiento de Alicante mantiene una postura de silencio administrativo respecto a la licencia solicitada por Baraka, lo que ha llevado al propietario a estudiar acudir a la vía judicial debido a la falta de respuesta. No se ha protegido aún el interior del cine, pese a las recomendaciones de la Conselleria de Cultura y las peticiones ciudadanas para incluirlo en el catálogo local de Protecciones, hecho que genera críticas entre plataformas como Unir Alacant y Salvem el Ideal.

Salvem l’Ideal y Unir Alacant han pedido permiso al Ayuntamiento para celebrar el día 8 de noviembre a las 19:00 el primer centenario de la sala de cine, y están a la espera de la autorización del acto. La celebración consistirá en la proyección del cortometraje de Harold Lloyd con el que se inauguró el Ideal hace cien años sobre la misma fachada del edificio a la avenida de la Constitución.

La película será acompañada musicalmente por una pianista profesional, cosa que permitirá vivir en primera persona la experiencia cinematográfica del Alicante de los años 20.

"Que el mejor ejemplo de la arquitectura cinematográfica valenciana haya cumplido cien años es una razón más para que la Consellería de Cultura, que dispone de más de 500 páginas de documentos aportados por partidos políticos y particulares que demuestran la singularidad a nivel autonómico y estatal del inmueble, declare el cine Ideal como Bien de Interés Cultural de una vez", sostienen ambas plataformas.

El bloqueo administrativo y la falta de una solución definitiva impiden la puesta en marcha de cualquiera de los proyectos propuestos, mientras colectivos ciudadanos y técnicos reclaman más protección y acción municipal. El futuro del cine Ideal depende de la resolución del contencioso entre propietario y Ayuntamiento y de la posible intervención de la Generalitat o Diputación, aunque hasta ahora ninguna administración pública ha asumido el coste ni la gestión del inmueble.

Su historia

La construcción del Ideal se enmarca en la revolución cinematográfica que vivió la ciudad de Alicante en los años 20. A principios de esa década, la ciudad contaba tan solo con seis salas dedicadas exclusivamente a los espectáculos, pero entre 1923 y 1927 se reformaron cuatro de estas salas para adaptarlas a las proyecciones y se construyeron tres cines de nueva planta.

De este modo se configuraron las salas de cine de más capacidad y representatividad urbana que la ciudad ha tenido a lo largo de su historia, como por ejemplo el Monumental, el Salón España (después Capitol) y el mismo Ideal. El emblemático edificio es el único superviviente de esa edad de oro del cine en Alicante.

Además, se ubicaba en medio de lo que entonces era el centro de actividades de la ciudad, la calle de Zorrilla, actualmente avenida de la Constitución. Alrededor de esta popular calle se implantarían en los años 20, además de las salas mencionadas, una serie de equipamientos (Mercado Central, Casa de Socorro, Gobierno Militar, Telefónica) y casas de la burguesía (Casa Gomis, Casa Bergé, Casa Alberola) que se conservan hoy en día como muestra de su esplendor.

En la sesión inaugural del cine Ideal, se proyectaron las películas mudas El maldito dinero y Tribulaciones, cortometraje cómico del famoso actor estadounidense Harold Lloyd. Durante la proyección, debió de haber un pianista o una orquesta encargados del acompañamiento musical, cosa que era común en ese momento.