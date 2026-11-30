Vox arrebata un diputado al PSOE e iguala su mejor resultado en la provincia de Alicante con 3 representantes

Vox iguala su mejor resultado este 29N en la provincia de Alicante y consigue tres diputados tras arrebatarle al PSOE el último escaño en juego por la circunscripción, consolidándose como la tercera fuerza política en el territorio.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, la formación liderada por Santiago Abascal supera los 214.000 votos en la provincia, alcanzando el 21% de los sufragios frente al 16,3% que consiguió en las elecciones generales de 2023.

El partido suma más de 68.000 apoyos respecto a las anteriores generales y es el que más crece en porcentaje de voto entre las principales formaciones políticas de la provincia, con un incremento de 4,8 puntos porcentuales.

El territorio alicantino aporta tres de los 52 diputados que ha logrado la formación en el conjunto del país, donde iguala su máximo histórico de representación parlamentaria con 19 escaños más que en 2023.

En la Comunitat Valenciana, Vox también sale reforzado de estos comicios al pasar de cinco a siete diputados y superar los 595.000 votos, alcanzando el 20,2% de los sufragios. La formación suma más de 181.000 apoyos respecto a las anteriores generales y aumenta su respaldo en 4,6 puntos porcentuales.

En las elecciones de 2023, Vox obtuvo dos de los doce diputados por Alicante, cuando consiguió 33 representantes en el conjunto del país. En las de noviembre de 2019, cuando llegó a sumar 52, tres procedían de la provincia, en el que hasta ahora había sido su mejor resultado.

Los tres diputados de Vox





David García Gomis, de San Vicente del Raspeig y diputado nacional desde 2023, encabeza la candidatura alicantina. En el partido lo consideran un perfil con empaque, del que valoran su actividad en redes sociales y su carácter "muy obrero".

La número dos de la lista es Ana María Cerdán, actual portavoz de Vox en Villena y que fue diputada en Les Corts Valencianes durante la legislatura comprendida entre 2019 y 2023.

En tercer lugar se encuentra José María Sánchez García, hasta ahora diputado por Madrid, que consigue entrar en el Congreso por la circunscripción alicantina.

El partido ha apostado durante la campaña por "ser la voz de los alicantinos frente a las políticas que asfixian la economía local, el sector agrícola y las libertades de los ciudadanos".

También ha denunciado la falta de inversión en infraestructuras hídricas, "con especial atención a la defensa sin fisuras del trasvase Tajo-Segura".

A ello añaden "la presión fiscal que ahoga a autónomos, pymes y agricultores", además de reiterar su "preocupación por la seguridad en las calles".

Con estos resultados, Vox aumenta su apoyo entre los alicantinos, que han escogido la papeleta verde por su propuesta de "compromiso con la soberanía nacional, la protección de las familias, el empleo y la prosperidad de un territorio estratégico para la Comunitat Valenciana y para el conjunto de España", como reza su programa.