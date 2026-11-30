Batacazo del PSOE en la provincia de Alicante: pierde más de cuatro puntos y VOX le roba un diputado

Noche amarga para el PSOE en la provincia de Alicante en las elecciones generales de este 29-N. Los socialistas obtienen el 27,66 % de los sufragios, 4,33 puntos menos que en 2023, y pierden uno de sus cuatro diputados. El retroceso llega además por el avance de VOX, que gana terreno y arrebata a los socialistas el último escaño de la circunscripción.

La candidatura socialista suma 283.366 votos, casi 5.000 menos que en los anteriores comicios generales, cuando consiguió 287.737 papeletas y el 31,99 % de los sufragios. Pese al retroceso, el PSOE mantiene la segunda posición en la provincia, aunque empata a tres diputados con VOX.

La formación de Santiago Abascal alcanza los 215.204 votos y el 20,98 %, frente a los 146.133 votos y el 16,25 % de 2023. La diferencia entre ambas candidaturas deja a los socialistas a más de 3.570 votos de recuperar el cuarto diputado.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el PP mantiene sus 13 diputados, el PSOE pierde uno y baja a 10, y VOX gana dos con un total de 7.

El mapa electoral de la provincia de Alicante refleja el avance del PP, que tiñe de azul buena parte del territorio. El PSOE pierde numerosos municipios en los que fue la fuerza más votada en las anteriores elecciones, como Elda, que pasa a manos de los populares.

Pese al retroceso, los socialistas todavía conservan el liderazgo en algunas localidades. Es el caso de Xixona, donde obtiene el 32,64 % de los votos; Alcoy (33,48 %); Cocentaina (33,5 %); Pedreguer (33,01 %) y Confrides, donde alcanza el 36,31 %.

El peor resultado desde 2016

En el conjunto de la circunscripción, el PP mantiene su liderazgo con cinco escaños y 364.129 votos (36,31 %), apenas 0,42 puntos menos que en las anteriores generales. Por su parte, la coalición Compromís-EUPV-Podem-ERPV consigue el diputado restante, con 99.236 papeletas y el 9,89 % de los sufragios, por debajo del 12,87 % que obtuvo Sumar-Compromís en 2023.

Los resultados de este 29N sitúan al PSOE de Alicante en sus peores registros en unas elecciones generales de la última década. Para encontrar una cifra inferior hay que remontarse a los comicios de 2016, cuando los socialistas obtuvieron 187.484 votos y el 21,5 % de los sufragios, con una abstención del 29,6 %.

En aquella convocatoria, el PSOE quedó por detrás del PP, que alcanzó el 37,9 %, y de la confluencia encabezada por Podemos, que consiguió el 22,2 %. Desde entonces, los socialistas no habían vuelto a bajar del 28 % en unas elecciones al Congreso en la provincia.

Ni siquiera las dos convocatorias generales de 2019 dejaron un porcentaje tan bajo. En abril de ese año, el PSOE consiguió 259.404 votos y el 28,5 % de los sufragios. En la repetición electoral de noviembre obtuvo 240.202 papeletas, que representaron el 28,4 %.

Siete años por encima del 28 %

La evolución de los resultados electorales de los últimos años permite comprobar el cambio de tendencia. Desde 2019, el PSOE había conseguido mantener porcentajes superiores al 28 % en las distintas convocatorias electorales, con la excepción de las autonómicas de abril de aquel año.

En las elecciones de 2019, los socialistas obtuvieron el 25,8 % en los comicios autonómicos, con 231.662 votos. Sin embargo, mejoraron sus resultados en las municipales, donde alcanzaron el 32,2 % y 249.730 papeletas, y en las europeas, con el 34 % y 259.152 votos. En las generales de noviembre cerraron el año con el 28,4 %.

La tendencia se mantuvo en 2023. En las elecciones autonómicas de mayo, el PSOE consiguió el 29,9 % de los sufragios y 240.447 votos. En las municipales elevó el porcentaje hasta el 30,8 %, con 252.571 papeletas.

Dos meses después, en las elecciones generales, los socialistas alcanzaron su mejor resultado reciente en número de votos en la provincia, con 287.737 papeletas. El porcentaje fue del 32,2 % sobre el voto a candidaturas, según la serie del portal de información Argos.

Tampoco las elecciones europeas de 2024 alteraron esa trayectoria. Pese a registrar una abstención del 51,6 %, el PSPV conservó el 31,5 % de los sufragios, con un total de 201.675 votos.

El resultado provisional de este 29 de noviembre rompe esa dinámica. El PSOE pierde uno de sus cuatro representantes en el Congreso, empata a tres diputados con VOX y registra un porcentaje inferior al 28 % por primera vez en unas generales desde 2016.