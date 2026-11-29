El pueblo de Alicante con 85 vecinos en el que PP y PSOE empatan a 20 votos

Mientras en el conjunto de España continúa el escrutinio de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, en el pequeño municipio alicantino de Benimassot ya se han contado sus 62 papeletas, dejando un curioso empate a 20 votos entre el PP y el PSOE.

Según los datos del Ministerio del Interior, ambas formaciones han conseguido el 33,33% de los sufragios en esta localidad de 85 habitantes de la comarca del Comtat, donde apenas una papeleta habría sido suficiente para decantar la victoria hacia uno de los dos partidos.

El resultado muestra un cambio de tendencia respecto a las elecciones generales de julio de 2023, cuando los populares se impusieron con 34 votos (45,33%), exactamente el doble de los que consiguieron los socialistas, con 17 papeletas (22,66%).

En esta ocasión, el PP ha perdido 14 votos y doce puntos porcentuales, mientras que el PSOE ha ganado tres apoyos y ha incrementado su peso electoral en 10,67 puntos.

La tercera fuerza política ha sido la coalición de Front Valencià que ha conseguido 13 votos, el 21,66% del total.

Por su parte, Vox ha perdido la mitad de los apoyos que recibió en las anteriores elecciones generales, pasando de ocho a cuatro papeletas y del 10,66% al 6,66% de los sufragios. Frente Obrero y Se Acabó La Fiesta han conseguido un voto cada uno.

85 habitantes

Situado en el interior montañoso de Alicante, en la Vall de Seta y a los pies de la sierra de Almudaina, Benimassot es el tercer municipio menos poblado de la provincia, con apenas 85 habitantes, según las cifras de población de 2025.

Tan solo Tollos, con 32 habitantes, y Famorca, con 44 habitantes, tienen menos vecinos en la provincia.

El municipio, conocido como 'el mirador de la Serrella', es un balcón desde donde contemplar el conjunto del valle y la sierra Serrella.

Su principal actividad es la agrícola de secano como el conjunto de pueblos del valle y son típicas sus calles blancas, estrechas y empinadas decoradas con macetas y su iglesia parroquial dedicada a La Inmaculada Concepción