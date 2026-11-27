En vigor: no acudir a la mesa electoral sin causa legítima es delito y conlleva pena de prisión de entre 3 meses y 1 año

No presentarse en una mesa electoral después de haber sido designado sin tener una causa que lo justifique puede acarrear consecuencias penales. La legislación española contempla penas de prisión de entre tres meses y un año o multas de seis a 24 meses para quienes incumplan esta obligación.

Las elecciones se celebran este fin de semana y algunas personas todavía tienen dudas sobre su participación en las mesas electorales, especialmente sobre qué ocurre si no pueden acudir o qué consecuencias tiene ausentarse.

Cuando surgen preguntas de este tipo, lo más recomendable es consultar directamente el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recoge la normativa que regula el funcionamiento de las mesas y las obligaciones de sus integrantes.

Qué dice la ley

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), establece en su artículo 27 que "Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios". Cada mesa está formada por un presidente y dos vocales, elegidos mediante sorteo público entre los electores que cumplen los requisitos legales.

La norma también determina las consecuencias de no acudir. En concreto, el artículo 143 establece que los presidentes, vocales y suplentes que "dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley" pueden incurrir en una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses.

Además, el artículo 137 contempla una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

La legislación permite presentar alegaciones cuando existe una causa justificada y documentada que impide desempeñar el cargo. Para ello, los ciudadanos designados disponen de un plazo de siete días desde la notificación para comunicar su situación a la Junta Electoral de Zona. Por lo que, ya se estaría fuera de plazo.

Si el impedimento aparece después del nombramiento, el artículo 27.4 establece que debe comunicarse al menos 72 horas antes del acto al que se deba acudir. Cuando la causa surge más tarde, el aviso debe realizarse inmediatamente y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la mesa.

La ley también permite que las personas de entre 65 y 70 años renuncien al cargo dentro de los siete días siguientes a la notificación.

Si faltan miembros

El artículo 80 establece que los integrantes de la mesa deben presentarse a las ocho de la mañana. Si alguno de los titulares no acude, se recurre a sus suplentes siguiendo el orden establecido.

Si la mesa no puede constituirse, la Junta Electoral de Zona puede designar a otras personas, incluso entre los electores que se encuentren en el local. Además, debe informar al Ministerio Fiscal para esclarecer las posibles responsabilidades penales de quienes no hayan comparecido.

Por tanto, haber sido designado para una mesa electoral implica una obligación legal. No acudir sin una causa legítima puede tener consecuencias penales, aunque la normativa contempla mecanismos para justificar los impedimentos y solicitar la renuncia dentro de los plazos establecidos.