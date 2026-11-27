Macarena Montesinos (PP): "Sánchez no puede venir a Alicante porque es la provincia a la que más ha marginado"

Macarena Montesinos, candidata del PP por Alicante al Congreso de los Diputados el 29-N, es la política alicantina con la mayor trayectoria en las instituciones municipales, autonómicas y nacionales. Ha participado en siete procesos electorales al Congreso, ha sido concejal y diputada autonómica y, en la XV Legislatura, ejerce como diputada por Alicante y secretaria del Grupo Popular en la Cámara Baja, desde donde coordina la actividad parlamentaria del grupo. Además, desde hace años es la principal referencia valenciana dentro de la cúpula del PP en Génova 13.

Por qué cree que no viene Pedro Sánchez a la provincia de Alicante en campaña?

Porque no puede. Como le pasa en gran parte del territorio nacional, pero concretamente en Alicante no viene porque es la provincia a la que más ha marginado durante los últimos años dejándonos en el puesto 52 de 52 en inversión por renta per cápita. Sánchez no puede venir a Alicante porque no tiene proyecto para Alicante.

Ha participado en siete elecciones anteriores para el Congreso de los Diputados. También ha sido concejal y diputada autonómica. ¿Cómo ha afrontado de nuevo ser la cabeza de lista del PP por Alicante?

Sí, he tenido la suerte de haber podido formar parte de otras candidaturas en otras elecciones. Pero especialmente en estas elecciones tengo la suerte de repetir porque son las más importantes de las que se han producido en España desde la Transición. La candidatura del PP combina veteranía con juventud y es la mejor posible para representar a la provincia porque llevamos años denunciando el ninguneo y el ensañamiento del Gobierno sanchista con Alicante.

En su visita a Alicante, Cayetana Álvarez de Toledo dijo que usted es la “mamá” de todos los diputados del grupo popular como secretaria del mismo en el Congreso.

Sí, y yo siempre le corrijo, en todo caso soy la hermana mayor por edad, no la mamá. Como secretaria de grupo, mi labor es recoger todas las demandas, organizar y coordinar el trabajo de la actividad parlamentaria del grupo, para traducir las demandas de la ciudadanía en propuestas.

Feijóo ha anunciado que bajará los impuestos, pero aquellos que votaron a Mariano Rajoy en 2011 también recuerdan la misma promesa y cómo luego se aumentó la presión fiscal por la situación económica del país.

Creo que estamos en una situación económica singular porque el Gobierno de Sánchez no ha aprobado Presupuestos Generales del Estado en los últimos años, lo cual es una anomalía democrática y una situación perversa para la provincia de Alicante. Sin embargo al mismo tiempo se ha recibido la mayor inyección de dinero de la Unión Europea de nuestra historia. Junto a esta situación el Gobierno de Pedro ha aumentado la presión fiscal sobre los españoles que pagan más impuestos que nunca y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo es bajar esos impuestos. Otro de los compromisos adquiridos con la ciudadanía es el de realizar una auditoría de las cuentas y los servicios públicos para saber realmente cuál es la situación económica de España.

Macarena Montesinos y la consellera Marián Cano, de campaña en el Mercado Central de Alicante. Iván Villarejo

La razón por la que se convocaron elecciones anticipadas fue la política de vivienda. La Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante tienen una peculiaridad que la izquierda siempre saca a relucir, el alquiler turístico. ¿Cuál va a ser la política del PP en Vivienda en Alicante?

Bueno, Sánchez convocó estas elecciones por tacticismo político. En cualquier caso, la política de vivienda será la misma que en el resto de España, porque es necesaria una nueva propuesta política en materia de vivienda. El programa del PP contiene tres medidas clave para acabar con el problema de la vivienda en todo el territorio nacional. La construcción de un millón de viviendas y la reforma o aprobación de tres leyes que contribuirán a acabar con el principal problema de los españoles. Por un lado una nueva Ley de Suelo que dé seguridad jurídica y que sirva para agilizar la construcción, con silencio administrativo positivo a los 90 días a la hora de otorgar licencias; además, la Ley Antiokupación con desalojo en 48 horas y permitir al propietario recuperar su vivienda desde el primer día, mediante orden judicial; y por otro lado la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. En España hay muchas viviendas antiguas con muchos metros cuadrados. La nueva ley permitirá dividir esas casas en dos para atender a las necesidades de las familias.

Agua "Cuando el PP llegue al Gobierno pondrá en marcha un gran Pacto Nacional del Agua, en el que participarán todos los agentes y territorios para eliminar de una vez por todas las decisiones políticas e ideológicas en materia de agua"

En el programa electoral del PP no hay mención expresa al trasvase Tajo-Segura, sí a “infraestructuras hídricas" genéricas. ¿Lo echa de menos?

Las infraestructuras hídricas engloban el trasvase Tajo-Segura y mucho más. El programa electoral del PP que presentó Alberto Núñez Feijóo habla de todas las infraestructuras que son necesarias para un reparto racional del agua en España, todo lo contrario a los 27 recortes que ha sufrido el trasvase con Sánchez, recortes ideológicos que para nada siguen criterios técnicos y científicos. Cuando el PP llegue al Gobierno pondrá en marcha un gran Pacto Nacional del Agua, en el que participarán todos los agentes y territorios para eliminar de una vez por todas las decisiones políticas e ideológicas en materia de agua. Es hora de que un nuevo gobierno afronte el tema del agua con datos técnicos.

Otro de los problemas a los que nos han llevado las decisiones políticasson los derribos de casas históricas como las decretadas esta semana para la Playa Babilonia de Guardamar. ¿Se transferirán las competencias de Costas a la Comunitat Valenciana como se ha hecho con otras comunidades?

Nosotros no solo hablamos de los derribos de Guardamar y de la transferencia de competencias, llevamos trabajando toda la legislatura proponiendo la reforma de la Ley de Costas de 1988. Lo aprobamos gracias la mayoría del Senado y lo elevamos al Congreso, donde acabó en el congelador de Armengol. No solo eso, provocamos que se tuviera que tomar en consideración en el Congreso esa reforma legislativa con un amplio apoyo de otros grupos políticos como PNV, ERC, Vox, Coalición Canaria… partidos con representación en todo el litoral de España que estaban a favor de la reforma y frente a las posiciones de PSOE, Sumar, Bildu y Podemos. Y Armengol lo volvió a meter en el congelador. El compromiso del PP es reformar esa Ley de Costas.

El candidato del PSOE por la provincia, Toni Francés, aseguró en una entrevista el pasado domingo en este diario que la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández no es una prioridad.

El problema es que Alicante tiene muchas prioridades en materia de infraestructuras y ninguna de ellas ha sido atendida por los gobiernos socialistas de Sánchez. Por supuesto que la segunda pista es una necesidad, pero también la Variante de Torrellano que lleva décadas sin ejecutarse. El aeropuerto de Alicante-Elche es el único de Europa de su volumen de tráfico y pasajeros sin una conexión ferroviaria con ambas ciudades, una infraestructura fundamental que, como el resto, no ha avanzado en los años que lleva gobernando el PSOE. Pero es que Sánchez solo ha ejecutado 37 millones de 1.800 millones prometidos para la modernización de las Cercanías en España. Por no hablar de prioridades en carreteras como el desdoblamiento de la nacional en Torrevieja, la circunvalación de Alicante, la N-31 de Alicante a Villena... Todas estas son demandas que el PP de Alberto Núñez Feijóo tiene previsto atender después de tanto anuncio y autobombo y tan poca ejecución.

¿Y el Corredor Mediterráneo?

Lo que no es de recibo es que se tarde casi lo mismo en ferrocarril de Alicante a Madrid, con 400 kilómetros distancia, que de Alicante a Valencia con 188 kilómetros. Nosotros no vamos a dar una fecha de propaganda. Nos comprometemos a hacer una revisión tramo a tramo publicando un calendario realista, completar los tramos pendientes con impulso y ritmo de ejecución. Nuestro objetivo es que también sea un Corredor de verdad para las mercancías y conectar el Corredor con el resto de la red, incluida la conexión Cantábrico-Mediterráneo. Todo eso requiere una buena planificación, por eso la primera medida en materia de infraestructuras del PP será aprobar el Plan de Infraestructuras de España, con la planificación de obras detallada

Financiación autonómica "Estoy convencida de que podemos llegar a un gran acuerdo entre todas las comunidades autónomas para conseguir una financiación justa y equilibrada para todos"

¿Habrá un gran pacto por la financiación autonómica con Feijóo en la Moncloa?

Sí, estoy convencida de que podemos llegar a un gran acuerdo entre todas las comunidades autónomas para conseguir una financiación justa y equilibrada para todos porque Feijoo va a ser un presidente dispuesto a escuchar y dialogar, pero que sabe perfectamente las necesidades de esta provincia. Y sobre todo un gran pacto que proporcione a la Comunitat valenciana la financiación que necesita para seguir prestando y ampliando los servicios públicos, ya que Sánchez no ha prestado atención ni a la financiación de esta provincia ni a su inversión.

Durante muchos años ha fiscalizado la actividad de TVE desde el Congreso de los Diputados. ¿Qué opina de la situación actual del ente público?

Sí, he sido la encargada de RTVE y de la Agencia Efe en el grupo popular durante mucho tiempo. Y hasta ahora no habíamos visto una colonización igual del PSOE en estas instituciones habiendo colocado a su frente a cargos del partido y acabando con la neutralidad y objetividad que los españoles merecemos de unos servicios que como bien dice, son públicos.

¿Deben tener miedo los migrantes de un gobierno de Feijóo como sostiene la izquierda? Alicante es una de las provincias con mayor inmigración

Para nada, el presidente ha dejado clara cual es la visión del PP sobre la inmigración legal y ordenada, la de todos aquellos que vienen a España a trabajar. Ningún migrante que venga a España a trabajar, a cumplir con las leyes y respetar nuestra cultura debe tener ningún miedo. Eso sí, también hemos dicho que a partir de ahora se acabarán las regularizaciones masivas como la que ha ejecutado el Gobierno de Sánchez.