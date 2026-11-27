Iván, el militar que enseña a policías a defender su arma: "Se escatima en herramientas para proteger su vida"

Con la criminalidad en las calles aumentando año tras año y casos cada vez más recientes de ataques a policías, profesionales como el militar ilicitano Iván Tiri han dado un paso al frente para actualizar la formación de los cuerpos de seguridad en España combinando las artes marciales y el grappling con la protección táctica del arma de fuego.

Casos como el ocurrido el pasado 14 de noviembre en Palma de Mallorca, donde un hombre disparó a un policía local dos veces tras quitarle su propia arma, han encendido las alarmas y puesto el foco en las graves carencias de los cuerpos debido a la falta de instrucción una vez que abandonan las academias.

Iván, conocido como Tiri, es militar desde 1999 y ha forjado sus conocimientos en artes marciales en el prestigioso gimnasio Climent Club de Alicante, de donde salieron Ilia y Aleksandre Topuria.

Junto a compañeros de tatami ha conformado un núcleo multidisciplinar para trasladar las técnicas de grappling policial a la realidad operativa armada.

Así, ha creado un sistema con técnicas pensadas para la defensa del arma que está siendo incorporado por múltiples comisarías, puestos de la Guardia Civil, militares y profesionales de seguridad.

"El policía entrena en la academia con medidas muy rígidas. Un instructor de tiro te enseña a disparar en línea, pero no te enseña qué pasa si te intentan desarmar a corta distancia o cómo reaccionar con terceras personas alrededor. Mover un arma en un forcejeo implica riesgos extremos que en una galería nadie contempla", indica.

Para responder a este vacío ha desarrollado un sistema estructurado en cuatro pilares: la mentalidad preventiva y los hábitos de seguridad pasiva; el conocimiento y verificación del equipo; la técnica de retención ante agarres; y la táctica colectiva.

A la izquierda, 'Tiri' realiza una técnica sobre un compañero. Cedida

A la falta de formación se suma la falta de partidas presupuestarias para dotar de material de calidad a los agentes, lo que provoca que en muchos casos sean estos quienes tengan que comprar su propia funda para las armas.

"En los entrenamientos veo a diario agentes que no saben desenfundar o que tienen problemas graves para sacar el arma de su funda", advierte el instructor.

"Una misma funda no sirve para todo el mundo: depende del tamaño de la mano, del arma y del tipo de servicio. Recientemente advertí a un compañero de que portaba un modelo con un mecanismo de retención en el índice que el Departamento de Policía de Los Ángeles prohibió porque los usuarios, bajo estrés, metían el dedo en el disparador y se disparaban a sí mismos", cuenta

Y la respuesta que recibió fue que la había comprado porque estaba "a mitad de precio". "Se está escatimando dinero en la herramienta con la que defiendes tu vida y la de los demás", lamenta.

Aumento de la criminalidad

Frente al incremento de la criminalidad violenta y la proliferación de armas blancas en las calles, el experto reclama que la Administración deje de concebir la formación como un gasto prescindible o un paquete idéntico para todos los funcionarios.

"La Administración va evolucionando, pero la realidad de la calle cambia a diario y va mucho más rápido", recalca. Y destaca que "no se puede dar la misma instrucción a quien realiza tareas de oficina que a una patrulla de seguridad ciudadana que interviene a diario en barrios conflictivos".

Si bien aclara que la responsabilidad de la formación debe nacer en primer lugar de cada soldado o agente.

"Igual que alguien, cuando necesita perder unos kilos, va al gimnasio o busca un nutricionista, cuando crees que necesitas formación en algún ámbito lo que tienes que hacer es buscar un profesional. Aquí en España hay tanto gimnasios como artes marciales; si los buscas, los vas a encontrar. La primera responsabilidad es de cada uno", subraya.

Blindaje judicial

Pero la efectividad en la calle debe contar con la validez necesaria para evitar que el agente acabe sancionado por excederse durante la actuación. Esto supone un desafío casi tan grande como el de la formación.

"Si ante una amenaza sacas la defensa extensible y golpeas a alguien en la cabeza, neutralizas la agresión, pero no es oportuno ni proporcional; el profesional acabará condenado. Todo debe someterse al principio de mínima fuerza", explica el ilicitano.

Para otorgar plena validez administrativa y procesal a estos protocolos, colabora junto a otros agentes en un proyecto formativo pionero impulsado junto a la Universidad de La Rioja sobre control físico no lesivo, gestión del estrés operativo y aplicación técnico-jurídica del uso racional de la fuerza, en el que un panel integrado por jueces, fiscales y forenses evalúa y certifica que cada técnica cumpla con los preceptos de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

Todo ello para que "lo que hacemos en el tatami de forma experimental tenga validez administrativa y legal" y para que, en un futuro, las técnicas impartidas en este proyecto pionero sean incluidas en los manuales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.