El politólogo Fran Lucas con los carteles del Front Valencià en la plaza del 25 de mayo. M. H.

Compromís busca el voto útil en los barrios obreros de Alicante y Elche para quitarle el quinto escaño al PP

Compromís lanza una ofensiva en la recta final de la campaña electoral en la provincia de Alicante con un mensaje central: concentrar el voto de la izquierda transformadora para decantar la distribución de escaños en la circunscripción. Un objetivo que defienden basándose en la aritmética de las elecciones generales del 2023 que situó a la coalición como la fuerza más cercana a restar un representante al Partido Popular en el Congreso.

Fran Lucas León, miembro de la ejecutiva de Compromís per Alacant, es el politólogo graduado en la Universidad de Murcia (la pública, puntualiza) que fundamenta esta estrategia en la necesidad de optimizar los apoyos en el territorio. "Al final lo que tenemos que hacer es maximizar y que ningún voto progresista se pierda ni en la provincia de Alicante ni en ninguna otra circunscripción", subraya el dirigente.

Según argumenta Lucas, los datos de las elecciones generales del 23J constatan que la opción más eficaz para mermar la mayoría de la derecha alicantina reside en su papeleta. "Para arrebatar diputados al bloque de la derecha, el voto útil en nuestra provincia es sin duda Compromís", asevera Fran Lucas.

Los registros oficiales de las elecciones de julio de 2023 otorgaron en Alicante 5 diputados al Partido Popular (329.167 votos, el 36,8 %), 4 al PSOE (286.424 votos, el 32,0 %), 2 a Vox (145.562 votos, el 16,3 %) y 1 a la coalición Sumar-Compromís (114.973 votos, el 12,8 %), sobre una participación del 71,7 % y un censo que supera el millón de electores.

Frente a este reparto, en Compromís recalcan que la barrera para alterar el equilibrio de escaños favorece claramente a su lista respecto a la del Partido Socialista. Fran Lucas destaca que, tras el recuento del 23J, la formación se quedó a las puertas de sumar un segundo representante a costa de los populares.

"En una provincia en la que los electores superan más de un millón, 16.000 votos no es absolutamente nada, es muy poco", señala Lucas. "Son en concreto 16.331 votos los que nos quedaron de conseguir un diputado más, y ese diputado se le habría restado al Partido Popular", detalla.

La comparativa con los socialistas resulta, a juicio de Lucas, determinante para apelar a los votantes indecisos de la izquierda. "Al Partido Socialista para haberle arrebatado ese diputado al PP le harían falta 45.000 votos, es decir, tres veces más que a nosotros", explica el dirigente.

Con estas cifras sobre la mesa, Fran Lucas concluye que el escenario en la circunscripción alicantina deja poco margen a la duda estratégica.

"El Partido Socialista, con los datos de las últimas elecciones y las encuestas, los cuatro diputados los tiene casi asegurados, pero arrebatarle el quinto al PP lo tiene complicado. Nosotros no", insiste.

Unidad de la izquierda

Un factor diferencial respecto a anteriores citas con las urnas es la concentración de partidos a la izquierda del PSOE en la circunscripción. En 2019, la atomización del espacio situó a Més Compromís sin representación (35.415 votos) frente a Podemos-EUPV (108.046 votos, un escaño).

En esta ocasión, la papeleta aglutina a todas las sensibilidades de la izquierda transformadora, incorporando además a formaciones como Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Fran Lucas remarca el valor político de este entendimiento único en la circunscripción alicantina.

"En las anteriores elecciones había opciones que no estaban dentro de nuestra papeleta y que ahora sí que están, como por ejemplo Esquerra Republicana del País Valencià", resalta. "Ahora sí están todos los partidos de la izquierda alternativa, de la izquierda transformadora, dentro de una misma papeleta", añade.

El dirigente recalca que este nivel de cohesión concede un carácter singular a la candidatura. "Solamente hay una papeleta a la izquierda del PSOE y eso no ha pasado en otras partes del Estado español", subraya el politólogo, quien confía en que esta unidad facilite alcanzar el objetivo: "Por eso creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir los dos diputados".

En el cinturón rojo

¿Y dónde van a ir a buscarlos? La campaña de Compromís se ha ido desarrollando con lo que define como un intenso despliegue a pie de calle en los principales municipios y en la provincia.

"La gente nos pregunta mucho y lo que valoran especialmente es el 'vais todos juntos'", asegura sobre ese contacto directo con los vecinos.

Más allá del trabajo de calle, la formación valencianista ha reforzado su comunicación digital con la difusión de un vídeo enfocado expresamente en el voto útil. Lucas detalla que la pieza surgió de manera espontánea tras la consulta de un militante sobre cómo responder a las dudas de electores indecisos. El impacto conseguido les ha satisfecho y animado cara este domingo.

En el plano territorial, la estrategia busca movilizar tanto a las grandes urbes como a las poblaciones medias y pequeñas, incluyendo comarcas como la Vega Baja. Sin embargo, Fran Lucas sitúa el núcleo clave de la contienda electoral en las zonas obreras.

"Allí también está la clave, en los barrios de Alicante y los barrios obreros de Elche, en el cinturón rojo", concluye Fran Lucas, convencido de que la suma del voto progresista en estas plazas resultará decisiva para cambiar el resultado.

Mitin en Las Cigarreras

La coalición encarará la víspera del final de campaña con su gran acto político programado este jueves a las 19:00 horas en el espacio el Secadero del centro cultural Las Cigarreras de Alicante.

Este reunirá a los integrantes de la candidatura por la provincia, encabezada por María Teresa Pérez como cabeza de lista, junto al número dos, Natxo Bellido —ex vicealcalde y concejal en el Ayuntamiento de Alicante—. El acto contará además con las intervenciones de referentes de la formación como Joan Baldoví y Alberto Ibáñez, en una presentación conducida por Rafa Mas.