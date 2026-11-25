Acto en el Ayuntamiento de la Nucía por el 25N Ayuntamiento de La Nucía

La Nucía, sensibilizada con el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra hoy 25 de noviembre, el Ayuntamiento de La Nucía ha colgado una pancarta en la fachada del edificio, por undécimo año consecutivo.

Para dar mayor visibilidad durante esta semana varios edificios municipales se iluminan en violeta, para recordar que la lucha contra esta “lacra social” es cuestión de todas y todos.

Este acto institucional se ha realizado delante del Ayuntamiento de La Nucía para conmemorar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El acto contó con la presencia de Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía, así como los ediles Jessica Gommans, Beatriz Pérez- Hickman y Cristóbal Llorens y Genoveva Tent, así como Policía Local, ciudadanía y personal laboral del consistorio.

Iluminación violeta

Desde hoy y durante una semana las fachadas de varios edificios municipales se iluminan de color violeta para dar visibilidad al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Una manera de recordar a toda la ciudadanía esta efeméride solidaria, en memoria de las 47 mujeres asesinadas durante 2026 y sumándose a la campaña mundial contra la violencia de género.

Concienciación en el IES

A lo largo del curso educativo, desde la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, en colaboración con el Instituto de La Nucía, se han realizado un total de 37 acciones formativas destinadas a la prevención de la violencia en el noviazgo y la violencia sexual en adolescentes realizadas por profesionales del ámbito social y de la psicología.

Sesiones con el alumnado como trabajo de prevención en el marco del Plan Municipal de Coeducación “Educando en Igualdad” y que ha alcanzado a la totalidad del alumnado del IES La Nucía gracias al trabajo que el equipo directivo y docente realizan durante todo el curso.