La Policía resuelve en horas el secuestro de una mujer en Alicante como parte de un "vuelco" de 70.000 € en cocaína

La Policía Nacional ha resuelto en pocas horas el secuestro de una mujer de 27 años que había sido retenida con bridas y a punta de pistola por parte de tres hombres tras una operación de tráfico de 3,7 kilos de cocaína. La víctima habría traído la mercancía desde Marbella para venderla por 70.000 euros. Los compradores trataron de engañarla con dinero falso y tras descubrir esta el engaño, la secuestraron en una vivienda de El Campello.

La investigación terminó con la detención de los tres implicados en los hechos, tres varones de edades comprendidas entre los 38 y 53 años, como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, resistencia y desobediencia, falsedad documental, falsificación de moneda y delito contra la salud pública, y la aprehensión de unos 3.700 gramos de cocaína, además de 60.000 euros en billetes, 59.700 de ellos falsos y dos pistolas simuladas, entre otros efectos.

Sin embargo, el caso comenzó de manera muy distinta debido a un relato falso. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional a través de una llamada a la Sala CIMACC del 091, donde se informaba sobre una mujer que se había refugiado en un establecimiento céntrico de la ciudad, aduciendo que había sido víctima de un secuestro, teniendo las manos atadas a la espalda con bridas.

Los agentes, se desplazaron al lugar donde pudieron entrevistarse con la víctima, quien les relató que había quedado a través de una aplicación de mensajería de citas, con un varón en una calle céntrica de la ciudad, habiéndose desplazado desde Marbella en un vehículo compartido para acudir al encuentro.

Cuando la mujer llegó al lugar y trató de contactar con su supuesta cita, dos varones con la cara tapada la asaltaron sorpresivamente y la introdujeron por la fuerza en el portal de un edificio, conduciéndola a continuación hasta una vivienda sita en la segunda planta de la finca donde, en una de las habitaciones, la sentaron en una silla y le ataron las manos a la espalda con bridas.

Seguidamente, mientras uno de ellos le apuntaba con un arma en la cabeza, otro vaciaba su bolso y manipulaba su teléfono móvil. Tras obtener de ella bajo coacciones sus claves, borraron todos los datos del teléfono y seguidamente le taparon la cabeza con una funda de almohada y abandonaron la vivienda dejándola en el lugar, aprovechando esta situación para escapar y pedir ayuda.

Reconstrucción de los hechos

Tras narrar lo ocurrido, los agentes, con ayuda de la perjudicada realizaron la reconstrucción de los hechos, llegando hasta la vivienda donde fue retenida la víctima, resultando ser una vivienda vacacional.

Desde un primer momento, el relato de la víctima, causó serias extrañezas en los agentes que se encargaron del caso, puesto que había algunas incongruencias en el mismo, siendo oída en declaración nuevamente en las dependencias policiales del grupo investigador, donde se pudieron averiguar más datos, que fueron dando luz a la realidad de lo ocurrido.

Así pues, tras las primeras pesquisas policiales y con nuevas manifestaciones de la víctima, los investigadores pudieron llegar hasta un domicilio situado en la localidad alicantina de El Campello, donde al parecer podrían estar ocultándose los responsables del cautiverio de la víctima.

Por tal motivo, se apresuró el establecimiento de un dispositivo policial en torno a ese lugar. Poco después de iniciarse el dispositivo, se observó salir del lugar a dos varones coincidentes en características con los sospechosos, siendo interceptados y detenidos en ese instante.

A continuación, bajo autorización judicial, se llevó a cabo un registro del domicilio, que resultó ser también una vivienda de alquiler vacacional, en cuyo interior se encontraba otro de los implicados quien también fue arrestado.

Por otro lado, en el registro, los agentes hallaron dentro de la vivienda cuatro paquetes de cocaína, que arrojaban un peso de 3.700 gramos, dos armas de fuego simuladas tipo airsoft, 61.260 euros distribuidos en billetes de 100, de los cuales 59.700 eran falsificados, así como diverso material susceptible de ser utilizado para fines ilícitos como; tres pares de guantes oscuros tipo jardinero, una picoleta nueva, un frontal de luz, mascarillas y cuerda para atadura, además de teléfonos móviles, llaves de coche y otros efectos.

Un supuesto "vuelco"

Tras las detenciones, el hallazgo de la droga y el dinero falsificado, los agentes pudieron construir una hipótesis sobre los hechos, que se situaba muy lejos de lo manifestado por la víctima, a excepción de la detención ilegal que sufrió.

En definitiva, según esta hipótesis, la mujer debió desplazarse verdaderamente desde Marbella a Alicante, pero no para encontrarse con una cita, sino más bien para hacer de intermediaria en una transacción de tráfico de drogas, sospechándose que pudiera haber sido ella incluso quien trajo desde allí la cocaína que posteriormente se encontró en la vivienda, y cuyo destino era ser vendida a unos compradores en Alicante a los que, presuntamente, ella misma había puesto en contacto con los proveedores de la sustancia.

Sin embargo, según barajaba la hipótesis policial, la intención de los compradores no era la mera adquisición de la droga por el dinero pactado, que a todas luces debió ser 70.000 euros, sino más bien hacer lo que en el argot policial se denomina "vuelco", es decir, robar la sustancia estupefaciente o engañar a la parte compradora.

Así pues, posiblemente, durante la transacción, la supuesta vendedora debió darse cuenta de la falsedad de gran parte del dinero con el que pretendían pagarle, por lo que los compradores debieron poner en marcha posiblemente un plan B, llevando a cabo la detención ilegal de la mujer para quedarse con la droga y el dinero, derivando el resto de lo ocurrido hacia lo ya conocido.

De este modo, la rápida actuación policial, consiguió esclarecer una posible denuncia sobre una detención ilegal que hubiera ocultado un delito real de tráfico de drogas. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante, siendo decretado el ingreso en prisión para los tres.