Costas revienta la campaña de Morant (PSOE) en Guardamar con órdenes de derribo a cinco días de las elecciones del 29-N

El Ministerio para la Transición Ecológica de la ministra Sara Aagesen (PSOE) ha puesto la puntilla a los propietarios de las históricas viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, al notificarles hoy mismo la reactivación de los expedientes de demolición con un ultimátum de 15 días para abandonar y derribar sus casas. Las elecciones generales son el próximo domingo, dentro de 5 días.

El oficio, firmado ayer por la jefa del Servicio Provincial de Costas de Alicante, Rosa de los Ríos Jimeno, y recibido este martes por los afectados, advierte a los vecinos de la avenida del Ingeniero Codorniu de que, si no ejecutan el derribo por sus propios medios en ese plazo de dos semanas, deberán entregar las llaves en siete días para que la Administración proceda a la ejecución subsidiaria.

En caso de negativa, el Gobierno solicitará autorización judicial para tomar posesión de los inmuebles y demolerlos, pasando además a cada propietario una factura provisional que asciende a 61.124,50 euros por vivienda.

La notificación del Ejecutivo central no podía llegar en un momento políticamente más explosivo para los intereses del socialismo valenciano. Apenas unas horas después de que los carteros entregaran estas resoluciones de desalojo y ruina económica, la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, desembarcan a las 19.00 horas de este martes en la Escuela de Música de Guardamar del Segura para protagonizar un acto central de campaña.

A tan solo cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la líder de los socialistas valencianos pide el voto en un municipio conmocionado por una decisión ejecutada directamente por el Consejo de Ministros del que ella misma forma parte.

El duro golpe administrativo se apoya en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 23 de octubre, que estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la Ley valenciana 3/2025 de protección y ordenación de la costa. Al anular el precepto autonómico que blindaba los núcleos urbanos de especial valor etnológico.

La sentencia dejaba sin efecto la suspensión cautelar dictada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, el Ministerio ha encontrado vía libre para reactivar unas órdenes de derribo que se remontan a 2019.

Lejos de buscar una salida dialogada o esperar al nuevo escenario parlamentario tras los comicios del domingo, el departamento dirigido por el Ejecutivo socialista ha acelerado la maquinaria administrativa para liquidar un enclave único en el litoral español.

La ofensiva gubernamental ignora por completo el origen histórico y ecológico de estas edificaciones centenarias, que no responden a ningún pelotazo urbanístico ni a la especulación inmobiliaria, sino a una obra de ingeniería forestal vital para la supervivencia del municipio. Estas casas fueron levantadas a principios del siglo XX, al amparo de los trabajos dirigidos por el ingeniero Mira, con el propósito de fijar las dunas móviles que amenazaban con sepultar el casco urbano de Guardamar del Segura y frenar así el avance de la desertización.

Hoy, más de un siglo después de que aquellas familias contribuyeran a salvar el pueblo de la arena, el mismo Gobierno al que pertenece Diana Morant les exige las llaves de sus hogares y más de sesenta mil euros por reducir a escombros su legado mientras les solicita su confianza en las urnas.

Ante este ultimátum administrativo, los afectados no dan la batalla por perdida y ya preparan un escudo jurídico de urgencia ante la Audiencia Nacional, donde mantienen abierta una causa extraordinaria con la que solicitarán medidas cautelares para paralizar las excavadoras.

Esta vía judicial se sustenta en los informes técnicos del propio CEDEX -ocultos durante años y aflorados tras la comisión de investigación de la dana de 2019- que demuestran que el verdadero causante del retroceso de 35 metros sufrido por la costa no son las viviendas centenarias, sino el fallido espigón de la desembocadura del río Segura, construido con cinco veces más superficie de lo previsto y orientado al revés, bloqueando el paso natural de las arenas.

Desde la Asociación de Vecinos Playa Babilonia califican de "inaudito" y puramente político que el Ejecutivo central concentre toda su maquinaria en desahuciar y arruinar a los residentes mientras elude su responsabilidad en la regeneración del litoral y mantiene bloqueada en el Congreso desde 2024 la reforma de la Ley de Costas aprobada en el Senado que salvaría estos núcleos históricos.

Para los vecinos, la premura del Ministerio por ejecutar la demolición a cinco días de las urnas responde precisamente al temor a que un cambio de Gobierno tras el 29-N permita desbloquear de inmediato esa modificación legal y blindar definitivamente un patrimonio etnológico levantado para frenar el avance de las dunas.