Los partidos políticos que concurren a las Elecciones Generales han elegido finalmente para participar mañana en el debate a cuatro de À Punt Radiotelevisión Valenciana a Belén Hoyo (PP), José Muñoz (PSPV-PSOE), Ignacio Gil-Lázaro (Vox) y Alberto Ibáñez (Compromís-Frente Valenciano).

Estos candidatos confrontarán sus propuestas sobre las principales cuestiones que centran la campaña electoral, que finaliza el próximo viernes, 27 de noviembre. De conformidad con la Junta Electoral, À Punt ha otorgado a los partidos la posibilidad de elegir de entre sus candidatos y candidatas a la persona participante en este debate en la radiotelevisión pública valenciana.

En una reunión convocada por À Punt el pasado viernes, 20 de noviembre, en los estudios centrales de Burjassot, acudieron representantes de las cuatro formaciones participantes y se levantó acta del reparto de los espacios en plató y se sortearon los turnos de inicio de los bloques del debate.

En esa reunión estaba establecido que en el debate participarían Susana Camarero (PP), Pilar Bernabé (PSOE), Alberto Ibáñez (Compromís-Frente Valenciano) e Ignacio Gil-Lázaro (Vox), tal y como esta casa ha informado en una nota de prensa este mediodía, pero esta tarde algunos partidos han decidido cambiar a sus candidatos.

El debate empezará a las 22:00 horas desde el Centro de Producción de Programas de Burjassot y tendrá una duración de 90 minutos. El espacio estará presentado por los periodistas Amàlia Sebastián y Juanma Melero y se podrá seguir simultáneamente a través de la televisión, la radio y la web de À Punt. El espacio se estructurará en cinco grandes bloques temáticos: La Comunidad Valenciana: situación actual y propuestas, vivienda, infraestructuras y reconstrucción, economía y financiación y pactos y futuro.

Para garantizar el rigor informativo y la equidad exigida por la normativa electoral vigente, la realización y el equipo técnico de la cadena pública han diseñado un dispositivo especial de cronometraje que controlará al segundo las intervenciones de cada representante político.

El formato del programa busca fomentar el intercambio directo de ideas y el contraste de modelos de gestión, combinando turnos iniciales de exposición en cada bloque con tiempos de réplica ágiles bajo la moderación de Sebastián y Melero. Asimismo, cada candidato contará con un minuto final de oro, sin interrupciones, para dirigirse directamente a los espectadores y pedir el voto de cara a la cita con las urnas.

La cobertura informativa en torno a este encuentro clave de la recta final de campaña comenzará antes del inicio oficial del debate. A partir de las 21:15 horas, los servicios informativos de À Punt ofrecerán un programa previo especial desde el exterior y los pasillos del Centro de Producción de Burjassot. En este espacio se analizarán las expectativas de cada formación, se recogerá la llegada de los cuatro candidatos a las instalaciones y se mostrarán los últimos preparativos en el plató antes de que se enciendan los focos.

De igual modo, una vez concluidos los 90 minutos de confrontación política, la programación especial continuará con un espacio de análisis posterior en el que un panel de periodistas y politólogos valencianos examinará las claves, los momentos más destacados y las estrategias desplegadas por Hoyo, Muñoz, Gil-Lázaro e Ibáñez.

Además de la emisión multidifusión a través de los canales habituales de televisión, radio y la plataforma web, el debate contará con traducción simultánea en lengua de signos y subtitulado en directo para asegurar la plena accesibilidad a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana.