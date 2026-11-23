A una semana de las elecciones generales del 29-N, la provincia de Alicante vuelve a aparecer como uno de los grandes termómetros electorales de España. No solo porque reparte 12 diputados al Congreso, sino porque las encuestas dibujan un escenario que, en parte, recuerda al de 2011: una derecha con posibilidad de alcanzar una amplia mayoría y una izquierda que afronta la cita con el voto fragmentado y con la necesidad de contener una caída que ya se anticipa en varios sondeos.

La comparación con 2011 no es exacta, pero resulta inevitable. Entonces, el PP obtuvo 8 de los 12 escaños en juego en Alicante, con 489.946 votos y el 55,8% de los sufragios, mientras el PSOE se quedó con los 4 restantes, 239.318 votos y el 27,3%. No hubo representación para otras formaciones en el Congreso. El bipartidismo concentraba la totalidad de la representación alicantina.

Aquel 20-N llegó tras casi ocho años de Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena crisis económica y financiera. España tenía cerca de cinco millones de parados y la situación económica, el desempleo y la incertidumbre sobre las cuentas públicas marcaron una campaña en la que el PSOE sufrió un fuerte castigo electoral.

Ahora, los dirigentes del PP y de Vox trasladan un mensaje parecido, aunque con un contexto muy distinto. La derecha presenta las elecciones como una oportunidad para castigar al PSOE después de años de Gobierno, una inflación que ha encarecido la cesta de la compra y una sucesión de casos y escándalos que han erosionado la confianza en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata de unas elecciones de "premio o castigo", y todo hace suponer que el castigo será mayoritario frente al premio.

Para el PP es imposible recuperar los 8 diputados de 2011. Ese resultado pertenece a un escenario de bipartidismo, con un PSOE todavía capaz de reunir alrededor del 27% de los votos y sin la irrupción de formaciones como Podemos, Unidas Podemos, Más País, Sumar o Vox. Hoy la competencia está repartida entre más actores y el reparto de escaños depende de décimas una vez aplicada la Ley D'Hondt.

La tesis que manejan los cabezas de lista y los estrategas de la derecha es otra: reeditar la mayoría de 2011 entendida en bloques ideológicos. Es decir, que PP y Vox sumen entre siete y ocho diputados, la horquilla que el PP alcanzó por sí solo hace quince años. En la estimación de principios de noviembre, PP y Vox sumaban ocho escaños en Alicante; en las proyecciones más recientes, la suma se sitúa en siete.

El PP parte como primera fuerza. En 2023 obtuvo 5 diputados, 330.293 votos y el 36,73%, tras mejorar dos escaños respecto a las elecciones de noviembre de 2019. El PSOE consiguió 4 diputados, 287.737 votos y el 31,99%; Vox logró dos, con 146.133 votos y el 16,25%; y Sumar-Compromís se llevó el duodécimo escaño, con 115.787 votos y el 12,87%.

Las encuestas publicadas para el 29-N coinciden en que el PP seguirá siendo la fuerza más votada, pero discuten si conservará sus cinco escaños. El modelo agregado de plataformas independientes como ElectoralLab le atribuye 4 diputados, con un 33,1% estimado, mientras que el cuarto tracking electoral, con corte al 15 de noviembre, le mantiene 5. El CIS, por su parte, sitúa al PSPV-PSOE como primera fuerza y le otorga entre 4 y 5 escaños, un escenario más favorable para los socialistas que el de otros sondeos.

Para el PP, conservar el quinto escaño es el objetivo inmediato. En 2023 lo obtuvo con una ventaja suficiente, pero ahora la competencia por los últimos puestos es mucho más estrecha. Se calcula que el PP necesitaría cerca de 12.139 votos adicionales para alcanzar un quinto diputado, lo que equivale a aproximadamente 1,35 puntos porcentuales.

El PSPV-PSOE afronta una situación similar, aunque con un riesgo mayor según las últimas estimaciones. En 2023 conservó sus 4 diputados, pero el modelo agregado y el cuarto tracking le asignan ahora 3. El CIS es la excepción: le da entre 4 y 5 escaños, lo que refleja la dispersión entre encuestas y la dificultad de anticipar el efecto final de la campaña.

Sobrestimación de Vox

La irrupción de Vox ha cambiado por completo la arquitectura electoral. En 2023 obtuvo 2 diputados y el 16,25%; las proyecciones actuales le conceden 3, con un 24,2% estimado en el modelo agregado. Eso supone un avance cercano a 8 puntos respecto al 23-J y convierte a Vox en la principal beneficiaria del desgaste de los dos grandes partidos. Pero como ha ido ocurriendo en las últimas elecciones autonómicas en Aragón o Andalucía, las estimaciones previas situaban a Vox por encima del 20% y los resultados electorales no alcanzaron ese porcentaje. Con el partido de Abascal la experiencia previa señala que está más sujeto a la sobrestimación de voto que a la infraestimación.

Para la derecha, ese avance tiene una lectura doble. Por un lado, Vox refuerza el bloque conservador y acerca la suma PP-Vox a la mayoría amplia que el PP logró en 2011. Por otro, obliga al PP a compartir el espacio electoral y complica que recupere por sí solo los 6, 7 u 8 escaños que consiguió en anteriores ciclos. En 2000, el PP obtuvo siete diputados en Alicante; en 2008, también siete; y en 2011, ocho.

La izquierda, en cambio, ya no compite como un bloque unitario. El PSOE conserva la mayor parte del voto socialista, pero Compromís-Front Valencià disputa el espacio de la izquierda nacionalista y progresista, mientras Podemos aparece en algunos sondeos como opción capaz de disputar el último escaño. En 2023, Compromís-Sumar obtuvo 1 diputado; ahora el modelo agregado le atribuye 2, aunque el cuarto tracking lo mantiene en uno.

Esa fragmentación explica que el PSOE pueda perder representación sin que la izquierda pierda necesariamente todo su peso. La pregunta no es solo cuántos votos conserva el PSPV-PSOE, sino cómo se reparten los sufragios entre las distintas formaciones y quién aprovecha mejor la ley D'Hondt en los últimos escaños.

La batalla decisiva se concentra, por tanto, en el décimo, undécimo y duodécimo diputado. En alguno de los últimos tracking del 15 de noviembre para medios de la órbita de la izquierda, el resultado proyectado cambia: PP 5, PSOE 3, Vox 3 y Compromís-FV 1. La distancia entre las fuerzas que pugnan por el último escaño se reduce a unos 90 votos equivalentes, apenas 0,010 puntos, una diferencia tan pequeña que convierte a Alicante en una provincia especialmente sensible a la movilización, al voto útil y a los últimos días de campaña.