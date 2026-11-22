Un alto cargo del PSOE llama "puto troll" a una víctima del accidente de Urda que criticó los "bailecitos" del partido

Andrés Perelló es un histórico cargo del PSOE de la Comunitat Valenciana y actual director general de Casa Mediterráneo en Alicante, un Consorcio de Diplomacia Pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Activo tuitero con constantes descalificativos, el pasado viernes insultó a una mujer que había perdido a su pareja en el accidente de Urda (Toledo).

"No sabéis el dolor que nos produce a los familiares de las víctimas ver los bailecitos del PSOE mientras encadenamos funerales. Mejor me callo", afirmó ella en una publicación en respuesta a un vídeo de cargos socialistas bailando la canción viral a favor de Pedro Sánchez "Yo sí te voy a votar".

"¿Tú, familiar de víctima? ¿Un puto troll? Indecente", le contestó Perelló.

La mujer le replicó: "Señor Perelló, ¿me dice alguna forma de contactarle para poder ir a verle y que me de el pésame con esas mismas palabras? Le aseguro que si no recibo datos, los buscaré yo".

@SoyMRBerta Tu, familiar de víctima? Un puto troll.? Indecente. — Andrés Perelló (@ANDRESPERELLO) November 20, 2026

Tras ese cuestionamiento, varias personas salieron a defender que, efectivamente, sí era víctima de Urda y su pareja había fallecido.

Hasta ahí se quedó la discusión, que a lo largo de los últimos días se ha comenzado a compartir. Perelló no volvió a responder.

El director general de Casa Mediterráneo es un cargo de larga trayectoria del PSPV-PSOE. Fue alcalde de Buñol (Valencia) en los años 90, diputado de Les Corts Valencianes durante cinco legislaturas y senador.

También fue diputado en el Parlamento Europeo y embajador delegado de España en la Unesco. A nivel orgánico, fue secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del

PSOE entre 2017 y 2021.

Desde finales de este último año es director general de Casa Mediterráneo en Alicante, una de las seis sedes con las que cuenta esta institución en la llamada Red de Casas del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación.