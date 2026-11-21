El PSPV ha hecho un llamamiento este sábado a "dar batalla hasta el último momento" en estas elecciones generales y ha augurado que el próximo 29 de noviembre se producirá "una movilización histórica y una remontada épica". O dicho de otro modo, que los resultados electorales permitirán que haya "una España de progreso".

Así lo ha proclamado la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, en el mitin central de campaña celebrado este sábado en el Auditorio Colegio de Médicos en Alicante, en el que también han participado otros dirigentes del partido, como la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y el de Hacienda, Arcadi España.

La número dos del PSOE ha centrado su intervención en las "políticas de recortes y privatizaciones" que atribuye al Partido Popular. Y ha ironizado sobre "la necesidad de revisar el programa electoral del PP para comprobar la variedad de motosierras" que, a su juicio, plantea contra los servicios públicos y los derechos conquistados.

La portavoz socialista ha advertido de "las consecuencias que tendrían esos recortes en ámbitos como la educación, los derechos sociales -entre ellos, la eutanasia y el ingreso mínimo vital-, las lenguas cooficiales, la memoria democrática y las políticas de igualdad".

En la misma línea, ha alertado de las amenazas que, en su opinión, suponen los pactos de PP y Vox para los derechos de las mujeres y el acceso a las mismas oportunidades.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha sacado pecho de su condición de ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y del "peso de los socialistas valencianos en el Gobierno de España": "Me siento muy orgullosa de que la Comunitat Valenciana tenga dos ministros", ha afirmado.

Morant ha apelado a los colectivos que se han movilizado durante los últimos meses para defender sus derechos y los servicios públicos y, en este sentido, "ha señalado a los maestros y las familias que han salido a la calle en defensa de la educación pública; a las personas que han reclamado justicia para las víctimas de la dana; y a los trabajadores y pensionistas que han participado en las movilizaciones sindicales".

También ha interpelado a quienes necesitan una política de vivienda que garantice el acceso a un hogar y ha criticado el uso de las viviendas de protección pública para favorecer intereses particulares. Aquí, ha reclamado que los pisos protegidos lleguen a las familias trabajadoras y ha exigido "la devolución de la vivienda adjudicada a un cargo municipal del PP".

"Queremos que devuelvas el piso. Queremos que se devuelvan los pisos y que lleguen a las familias de clase trabajadora. Para eso se hacen los pisos de protección oficial, no para los jetas", ha reprochado a los 'populares'.

Por otro lado, la líder de los socialistas valencianos ha establecido un paralelismo entre la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia y la del expresident Carlos Mazón durante la dana.

La dirigente socialista ha recordado que "7.291 personas mayores fallecieron en las residencias madrileñas durante la pandemia" y ha contrapuesto aquella gestión a la actuación del Gobierno valenciano presidido por Ximo Puig y con Ana Barceló al frente de la Conselleria de Sanidad.

"Hemos tenido a una Ayuso igual a Carlos Mazón y nos ha costado 234 vidas, porque el día en que la gente se estaba ahogando, Carlos Mazón estaba en el Ventorro. Son todos iguales. Son lo mismo", ha afirmado.

Pancarta "los del Ventorro"

Tras el acto, y junto a Joves Socialistes, han desplegado una gran pancarta en la que, con los rostros de María José Catalá, Juanfran Pérez Llorca, Susana Camarero y Alberto Núñez Feijóo, se ha podido leer el lema "O votas o te ganan los del Ventorro".

La secretaria general del PSPV-PSOE ha criticado también los "ataques del PP" a Pedro Sánchez y a su familia y ha defendido una forma de hacer política basada en las propuestas frente a los insultos.

"Nuestro presidente no tiene que entrar al barro. Nosotros tenemos un perro y un perro no entra en la piara. Los insultos para ellos y las propuestas para nosotros", ha aseverado.

Por su parte, el cabeza de lista del PSPV-PSOE por la provincia de Alicante, Toni Francés, ha señalado que "todo lo bueno que ha pasado en este país ha sido gracias al Partido Socialista, cada derecho, cada libertad". "Y estas elecciones van no solo de defender esos derechos, sino de seguir avanzando con nuevos derechos con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

La candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós, ha manifestado que en Alicante "vamos a salir a votar en masa para defender el derecho a la vivienda y para que el PP deje de repartirse los pisos de protección pública entre sus amigachos".

Por último, el secretario general provincial del PSPV-PSOE, Rubén Alfaro, ha considerado que un gobierno de PP y Vox, " no solo privatizaría servicios públicos esenciales, sino que también derogaría derechos conquistados, desde el derecho a una muerte digna hasta el aborto".