Este mes de noviembre han comenzado de las obras de la nueva "Oficina de Información y Turismo" de La Nucía que supone una inversión global de 885.369,10 €, subvencionada al 60% con los Fondos Europeos PLAN EDIL (Plan Estrategia de Desarrollo Integral Local).

Esta nueva oficina se proyecta estratégicamente en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, donde cada año pasan más de 4 millones de personas en los diferentes eventos deportivos que se organizan. El objetivo es que esta Oficina de turismo entre en funcionamiento durante la primavera de 2027.

Esta nueva "Oficina de Información y Turismo de La Nucía" pretende potenciar el turismo deportivo, cultural y activo, así como la conectividad, la eficiencia energética para mejorar el Desarrollo Urbano Sostenible.

200 m2 en dos plantas

La oficina de turismo está emplazada en una posición estratégica en el parking de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, para que sea visible por todos los visitantes y usuarios a su llegada al recinto deportivo.

Es un edificio de dos plantas y 200 metros cuadrados. Tendrá dos entradas una desde el parking y otro desde la acera exterior para facilitar el acceso a los visitantes y turistas. En el interior habrá diferentes salas que se van conectando de forma transversal, para dar la máxima información al turista.

Es un edificio de dos plantas y 200 metros cuadrados. La Nucía

El objetivo es dar la máxima información de La Nucía y su extenso patrimonio cultural, histórico y gastronómico, para que todos los visitantes de la Ciutat Esportiva (más de 4 millones al año) completen su experiencia en "La Nucía, Ciudad del Deporte", visitando el casco antiguo y los diferentes atractivos turísticos como.

Entre ellos destacan: Font de la Favara, dos lavaderos, Iglesia, Ermita Sant Rafael, Calvari, CEM Captivador y Ermita Sant Vicent, Rutas Senderistas, Parque Tirolina-GO, programación Auditori, fiestas, futura Galería Subterránea y Tirolina etc. y disfrutando de su gastronomía y otros recursos turísticos.

"Actualmente nos visitan más de 4 millones de personas a "La Nucía, Ciudad del Deporte", debido a los 180 eventos deportivos que organizamos cada año. Esta futura Oficina de Turismo es clave para dinamizar las visitas al casco antiguo de los millones de personas que visitan la Ciutat Esportiva", comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

"Primero hemos mejorado la conectividad con el desarrollo Serrreta, con amplias calles y aceras y ahora tenemos que hacer atractivo la vista al casco antiguo y potenciar el turismo cultural e histórico, para revitalizar el comercio, restauración…etc. Por ello vamos hacer la Tirolina, rehabilitar la Galería Subterránea, para crear más atractivo de visitar el casco antiguo", añadió Cano.