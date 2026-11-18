PP y PSOE siguen probando estrategias ante la recta final hacia el 29-N en las jornadas previas al cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de mañana jueves. Más allá de la agenda local de mítines y visitas, el contraste entre los actos celebrados ayer en Villena y Altea revela una pugna por fijar el marco mental del electorado: mientras los populares buscan transformar los fallos de gestión municipal en una catástrofe nacional sobre la seguridad y el rumbo del actual inquilino de Moncloa, los socialistas intentan blindarse en la movilización en los pocos enclaves costeros donde la izquierda conserva poder local, combinando mensajes de gestión institucional con la reivindicación de la memoria emocional de emergencias como la dana de Valencia de 2024.

Mientras el PP está optando por traer a sus referentes nacionales a la provincia (Rajoy, Aznar, Cayetana Álvarez de Toledo o Jaime de los Santos), el PSOE está haciendo una campaña nacional huérfano de figuras de relevancia en la escena española, más allá de la ministra Diana Morant, que ejerce como secretaria general del PSPV y futura candidata a la Generalitat.

El principal choque de relatos se ha producido en Villena, donde ambos partidos han pisado el mismo terreno con agendas diametralmente opuestas. El PP, representado por su vicesecretario nacional Jaime de los Santos y la cabeza de lista al Congreso por Alicante, Macarena Montesinos, convirtió ayer el robo del Tesoro de Villena (el segundo más importante de Europa de la Edad del Bronce, todavía no localizado y devuelto) en el eje central de su ofensiva.

La estrategia popular pasó por proyectar la inseguridad patrimonial como síntoma de una negligencia generalizada del socialismo. "Con un alcalde como Miguel Ángel (candidato del PP en 2023) hoy no tendríamos que estar lamentando ese robo", afirmó De los Santos, quien acusó al "gobierno sanchista de la ciudad" de recortar partidas presupuestarias y desoír informes técnicos: "La cámara acorazada prometida nunca se levantó, ni tampoco la seguridad permanente que tendría que haber habido para su conservación".

Jaime de los Santos junto a Macarena Montesinos y el resto de candidatos del PP por Alicante, en el 'Oso y el madroño' de Villena PP

Lejos de limitar la crítica al ámbito local, el dirigente popular utilizó el expolio del museo villenense y la ausencia del ministro Ernest Urtasun como palanca para nacionalizar la campaña, vinculando la gestión del Ayuntamiento con polémicas ministeriales y ferroviarias para concluir que la cita con las urnas "ya no va del PP contra el PSOE, va de España contra Pedro Sánchez, de la decencia contra la indecencia".

Frente a esa confrontación directa, el alcalde de Villena y número tres de la candidatura socialista al Congreso, Fulgencio Cerdán, optó por una táctica de evasión y refugio institucional. Tras el archivo provisional de la denuncia penal en su contra por el robo del museo, el regidor evitó cualquier referencia a la polémica y ocupó su día de campaña junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en una jornada con escolares y una reunión técnica del CECOPAL.

Al capitalizar la presencia de un cuerpo estrechamente ligado a la huella de los gobiernos socialistas desde su creación bajo el mandato de Zapatero, Cerdán trataba de desplazar el debate hacia la prevención y la protección ciudadana. En su intervención, agradeció el trabajo de la unidad militar apelando explícitamente a "situaciones tan complejas y delicadas como la dana, la pandemia de la Covid-19 o los incendios", introduciendo así la memoria de catástrofes ocurridas fuera de la provincia para reforzar la imagen de eficacia del Estado.

De forma complementaria, el PSOE buscó oxígeno en el litoral norte de la provincia con la visita de su cabeza de lista, Toni Francés, a Altea. La elección del municipio responde a una lógica de repliegue en feudos seguros: junto a Dénia, Altea es una de las dos únicas localidades costeras de las comarcas de la Marina gobernadas por la izquierda, en este caso bajo la alcaldía de Compromís.

El cabeza de lista de Alicante por el PSOE; Toni Francés, de visita a Altea. PSOE

En ese entorno favorable, Francés contrapuso los más de dos millones de euros invertidos por el Ejecutivo en las playas y el río Algar, así como la subida del Salario Mínimo y las pensiones, frente a la "incertidumbre del pasado", afirmando que "las políticas progresistas significan estabilidad y seguridad". No lo podía hacer en su otro bastión de la costa, Dénia, donde las políticas del Ministerio para la Transición Ecológica y sus deslindes mantienen en pie de guerra a buena parte de los vecinos de sus playas norte.