Una maleta abandonada en Torrevieja junto a un cajero. Una de las muchas imágenes que circulan en redes sociales sobre objetos sospechosos. E.E.

La psicosis por las falsas maletas bomba sacude la C. Valenciana con 5 avisos: "Implican muchos recursos"

La onda expansiva de la explosión que causó la trágica muerte de un subinspector de la Policía Nacional y del pastor alemán que iba con él e hirió gravemente a un agente del TEDAX el pasado martes en Oviedo ha llegado a la Comunitat Valenciana en forma de una oleada de alertas por maletas sospechosas que han obligado a realizar detonaciones controladas y a que las autoridades hagan llamamientos a la ciudadanía para frenar la psicosis instaurada en buena parte del país.

El estallido de un artefacto explosivo en medio de un dispositivo al que habían acudido por un tiroteo en un barrio de Oviedo ha originado decenas de avisos en espacios públicos, institutos, hospitales, estaciones de autobús y otros lugares sensibles del país.

Todo ello ha provocado que se extreme la precaución ante cualquier sospecha, a la vez que la ciudadanía muestra un exceso de alarmismo, lo que ha llevado a una semana llena de caos por falsas amenazas en todo el territorio nacional.

El primer gran sobresalto en el territorio valenciano se registró el pasado viernes 13 en Torrevieja, cuando una maleta solitaria detectada en la estación de autobuses de Torrevieja obligó a desalojar las instalaciones durante varias horas, todo ello sin que existiera ningún aviso previo de bomba.

Los agentes especialistas en desactivación de explosivos de la unidad SEDEX de la Guardia Civil efectuaron una detonación controlada del equipaje a primera hora de la tarde, confirmando tras el estallido que en su interior únicamente había prendas de vestir.

Ese mismo día, dos institutos de Valencia tuvieron que ser desalojados por la presencia de una maleta sospechosa en las inmediaciones de los centros. Tampoco contenía ningún artefacto.

El domingo, la alerta saltó en Castellón con la aparición de una maleta sospechosa en las inmediaciones de un centro de salud de Burriana, lo que provocó un importante despliegue de la Policía y la Guardia Civil.

Y ayer lunes, una calle de Paterna (Valencia) fue acordonada durante unos 45 minutos por una maleta sospechosa junto a un árbol, lo que llevó al desalojo preventivo de varios comercios y que finalmente resultó ser una falsa alarma.

Según informaron a EFE fuentes municipales, el visionado de las imágenes permitió comprobar que la maleta estaba inicialmente junto a un contenedor próximo a la zona y que una pareja que pasó por allí la cogió y se la llevó, aunque un poco más adelante decidió abandonarla y la dejó junto a un árbol con el asa levantada.

Así, vecinos de algunos municipios valencianos están difundiendo imágenes de maletas y mochilas abandonadas que podrían haber sido colocadas estratégicamente para aumentar el caos generado tras el incidente de Oviedo.

Tanto es así que cuerpos como la Policía Local de Novelda han tenido que emitir un comunicado para pedir que no se depositen maletas, mochilas ni bolsas en la vía pública.

"Este tipo de objetos abandonados en la vía pública pueden generar situaciones de alarma y dar lugar a avisos por posibles objetos sospechosos, que requieren la activación de protocolos de seguridad y la movilización de efectivos policiales y de otros servicios de emergencia", señalan.

Y advierten de que "estas intervenciones implican destinar importantes recursos humanos y materiales que podrían estar atendiendo otras necesidades de la ciudadanía".

"Un pequeño gesto puede evitar una gran movilización. Deposita siempre los residuos dentro de los contenedores habilitados y, si observas un objeto que pueda resultar sospechoso, no lo manipules y avisa a los servicios de emergencia", recuerdan.

Avisos críticos

Paralelamente, la Jefatura de Información de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional investigan la oleada de falsos avisos de bomba contra infraestructuras críticas, instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de transporte.

Y es que el incidente de Oviedo se produjo varios días después de las amenazas contra vuelos comerciales en distintos países europeos. Los avisos obligaron a activar dispositivos de seguridad, inspeccionar aeronaves y, en algunos casos, desviar vuelos o realizar aterrizajes de emergencia.

De hecho, el pasado 5 de noviembre, al menos 27 aviones de pasajeros se vieron afectados por falsas amenazas de bomba en Europa, lo que ha aumentado el estado de alarma entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía.