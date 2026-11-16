La alta velocidad entre Murcia y Albacete y entre Murcia y Alicante está interrumpida en la tarde de este lunes por una incidencia en los sistemas de electrificación, ha informado el gestor ferroviario Adif en una publicación en sus redes sociales.



Adif, que ha comunicado este problema a las 17.50 horas, ha explicado que trabaja ya para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.



Según ha informado Renfe y ha confirmado a EFE Adif, la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y el norte peninsular también ha registrado demoras a lo largo de esta tarde por un problema en la infraestructura a la entrada de la estación madrileña de Madrid-Chamartín.





Adif ha confirmado a EFE esos retrasos y ha explicado que el problema se debe a un desvío (el mecanismo que permite que un tren pase de una vía a otra) en la entrada de la estación que no está dando comprobación, por lo que eso está provocando retrasos.

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