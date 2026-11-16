Más de 150 marcas expondrán sus vehículos del 20 al 22 de noviembre. IFA

Firauto y Sobre2Ruedas convertirán a IFA – Fira Alacant en el gran escaparate del motor con 155 firmas

Vuelve el gran punto de encuentro para el sector de la automoción en la provincia de Alicante a IFA - Fira Alacant del 20 al 22 de noviembre con la 56ª edición de Firauto, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, y la 24ª edición de Sobre2Ruedas, Feria de la Motocicleta.

La cita reunirá a 155 firmas participantes y ocupará la totalidad del recinto ferial, con 18.000 m² de superficie neta de exposición.

La feria ofrecerá una extensa selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, así como motocicletas de diferentes segmentos, cilindradas y estilos. Una propuesta comercial que permitirá al público comparar modelos, conocer las últimas novedades del mercado y acceder a condiciones especiales de compra directamente de la mano de concesionarios y profesionales.

El horario de la feria es viernes y sábado de 10.00 h a 21.00 h y domingo de 10.00 h a 20.00 h.

Desde IFA - Fira Alacant señalan que con esta feria continúan reforzando su calendario ferial "con encuentros que impulsan la actividad económica, generan oportunidades de negocio y acercan a empresas y consumidores las últimas tendencias del sector del motor".

Entre las marcas de automóviles representadas se encuentran Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, Renault, Peugeot, Citroën, Ford, Nissan, Opel, SEAT, CUPRA, Mazda, Honda, MINI, Lexus, Volvo, Suzuki, Mitsubishi Motors, Subaru y Škoda, junto a fabricantes como BYD, MG, EBRO, OMODA, JAECOO, LYNK & CO, DFSK, KGM, GWM, BAIC, Maxus, Leapmotor, Livan, AION, Geely, Changan, GAC, Foton, Dacia, EVO y DS, entre otros.

Esta amplia representación refleja la diversidad del mercado actual, con especial presencia de nuevas propuestas de movilidad, vehículos híbridos y eléctricos y marcas de origen asiático que continúan ampliando su implantación en el sector.

Por su parte, Sobre2Ruedas reunirá a algunas de las principales marcas del mundo de la motocicleta, como Yamaha, Honda, Kawasaki, Ducati, BMW Motorrad, Triumph, Suzuki, Aprilia, KTM, Indian Motorcycle, Moto Guzzi, Royal Enfield, Benelli, Vespa, Piaggio, Kymco, Peugeot Motocycles, Zontes, Voge, CFMOTO, SYM, Keeway, Rieju, GASGAS, Beta, Zero Motorcycles, Super Soco, Segway, Yadea, Silence, Macbor, Kove, QJMotor, Cyclone, Velca, Nerva, Horwin, Felo, Letbe y Aixam, además de otras firmas y empresas especializadas. La oferta abarcará desde scooters urbanos y motocicletas de carretera hasta modelos deportivos, de aventura y alternativas eléctricas, acercando al visitante una visión completa de las tendencias del mercado de las dos ruedas.

Un escaparate de referencia

Con 155 firmas participantes y la ocupación de la totalidad del recinto, Firauto & Sobre2Ruedas ofrecerá un espacio dedicado a la exposición, el asesoramiento profesional y la actividad comercial. La concentración de marcas, concesionarios y distribuidores permitirá a las personas visitantes conocer de primera mano diferentes vehículos, comparar prestaciones y precios y recibir información personalizada sobre las opciones disponibles.

La celebración conjunta de ambos salones refuerza el atractivo de una cita dirigida tanto a quienes tienen previsto adquirir un vehículo como a las personas aficionadas al mundo del motor.

Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada a través de la página web oficial de IFA - Fira Alacant, así como directamente en las taquillas del recinto durante los días de celebración.