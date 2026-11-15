Pérez Llorca garantiza que la Comunitat Valenciana tendrá una financiación "a la altura" de su población

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido el respaldo del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, a las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana.

Lo ha hecho antes de participar en la marcha contra el cáncer celebrada en San Vicente del Raspeig (Alicante), donde ha citado la ejecución del Plan Valencia y la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica "que ponga fin al agravio" que, a su juicio, sufre la autonomía

"Estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo será presidente de España y estará comprometido con los valencianos", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que presentar un Plan Valencia y comprometerse a hacerlo es "la garantía de que las obras hídricas que no se han hecho en el sanchismo van a hacerse".

Según un comunicado del PPCV, también ha destacado el esfuerzo de la Generalitat en la prevención y lucha contra esta enfermedad.

¿Quién no tiene un familiar o un amigo que sufra un cáncer y sabemos lo difícil que es para el paciente y también lo difícil que es para todo su entorno, para su familia?, explica.

En ese sentido, ha asegurado que la Generalitat ha multiplicado por dos las mamografías, ha recuperado la segunda lectura de estas pruebas, "perdida durante los años del Botànic", y ya son más de 300.000 mujeres las que tienen acceso a ella. También ha puesto como ejemplo la recuperación de un mamógrafo que no funcionaba en el Hospital de Sant Vicent del Raspeig.

El presidente del PPCV ha insistido en que "en esta lucha" todos han de estar unidos: "Tenemos que invertir y tenemos que hacer esfuerzos", ha sostenido, y ha recordado la apuesta de la Generalitat por la ciudad oncológica junto al Hospital La Fe de València y la puesta en marcha del aparato de protonterapia, "una inversión importante para mejorar la atención y la salud de los valencianos."

Respecto al Plan Valencia, Pérez Llorca ha incidido en que la Comunitat necesita infraestructuras hídricas en todo su territorio, una necesidad que, según ha indicado, se ha hecho todavía más evidente tras la dana de 2024 y los últimos episodios de lluvias en Pego y Oliva.

Asimismo, ha defendido el compromiso de Feijóo de aprobar en un año un nuevo modelo de financiación "que acabe con el agravio valenciano" y contemple un fondo de nivelación. "Los valencianos no queremos nada que no nos toque, pero queremos lo que nos toca.

No queremos castigar a ninguna región ni a ninguna otra autonomía, pero sí que queremos estar al nivel y a la altura que merece la Comunitat Valenciana", ha manifestado al respecto.

Por último, ha defendido que el nuevo modelo debe ser justo, recoger la población ajustada y garantizar que la Comunitat Valenciana no vuelva a estar infrafinanciada, y ha defendido que "en el Partido Popular sí que hay sensibilidad y apoyo a la Comunitat Valenciana".