La Generalitat impulsa la transformación de residuos plásticos en mobiliario a través de un proyecto en Villena

La empresa pública Vaersa impulsa a través de la Generalitat Valenciana la valorización de residuos plásticos que no tienen salida en el mercado convencional del reciclaje mediante acuerdos con empresas especializadas.

Una de estas iniciativas, que ha sido presentada recientemente al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, se desarrolla en el marco de un convenio de colaboración entre Vaersa y la empresa Solteco.

Según un comunicado, gracias a este acuerdo, la empresa recoge gratuitamente el film y otros plásticos procedentes de la Planta de Residuos de Villena y los transforma en perfiles de madera plástica.

A partir de este material, el Centro Especial de Empleo Integrados de Villena fabrica mobiliario de exterior, lo que permite dar una segunda vida a unas 600 toneladas de bolsas, film y otros residuos plásticos y evitar que acaben en vertederos.

El proyecto incorpora, además, un componente de integración sociolaboral, ya que son trabajadores con discapacidad física o intelectual de este centro quienes fabrican los distintos elementos de mobiliario a partir de este material reciclado.

Este proyecto, que conecta la economía circular con la inclusión laboral, permite completar el ciclo de aprovechamiento de los residuos, al convertir materiales que no encuentran salida en el mercado convencional en nuevos recursos y generar, al mismo tiempo, empleo y valor social en el territorio.

Madera plástica

La denominada madera plástica se ha consolidado como una alternativa a materiales tradicionales como la madera, el ladrillo o el hierro, especialmente para su utilización en espacios exteriores.

Entre sus ventajas destacan que no se oxida, no se astilla, requiere muy poco mantenimiento y presenta una elevada durabilidad, con una garantía superior a veinte años. Además, una vez finalizada su vida útil, puede volver a reciclarse.

Con este material se fabrican mesas de picnic, papeleras, pasarelas de playa, bancos, sillas, jardineras y pérgolas, entre otros elementos de mobiliario urbano. Los productos pueden realizarse también a medida, lo que amplía sus posibilidades de aplicación.

Ecofira 2026

Este proyecto se ha dado a conocer en Ecofira, la Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales y la Transición Ecológica, que se ha celebrado hasta el 12 de noviembre en Feria Valencia.

Este certamen constituye un espacio de exposición y análisis de iniciativas relacionadas con la gestión eficiente de residuos, el reciclaje, la limpieza viaria, el control de emisiones y la valorización energética.